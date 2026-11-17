“La casa Marciani”, una de las joyas del Patrimonio Histórico de Bariloche, que sobresalía entre los edificios modernos de la calle Moreno al 300, próxima a las escalinatas que conectan la calle Palacios, solo podrá verse en fotos.

Seis años atrás, el propietario del hotel contiguo a esa casa solicitó el desarme para avanzar con la ampliación de su establecimiento en ese terreno. “Desde Patrimonio fuimos a hacer una inspección y la casa estaba destrozada. Incluso, nos costó mucho subir por las escaleras de madera. Los últimos años esa casa había sido usada como hostel y estaba en estado deplorable”, indicó Liliana

El propietario del hotel contiguo solicitó el desarme de la casa histórica, que fue autorizado. Foto: Marcelo Martínez

Schiavo, guía de turismo y secretaria del Ente de Patrimonio Histórico, ad honorem y aclaró que finalmente, el hotelero obtuvo el permiso para disponer del predio. Liliana, que forma parte de Patrimonio desde 1991, destacó que el hombre “hizo todo legamente y pidió permiso, algo que muchas veces, no sucede”.

En el desarme, se rescataron algunas ventanas y algunas puertas que podrían emplearse para rearmar otras casas históricas.

El propietario del hotel contiguo solicitó el desarme de la casa histórica, que fue autorizado. Foto: Marcelo Martínez

La casa Marciani, ubicada en Moreno 389, fue construida en 1923 para Santiago Marciani, un juez de Paz y gerente de Aerolíneas Argentinas. Si bien era de madera, en 1948 se reemplazó por la misma piedra del Centro Cívico y se ampliaron sus aberturas originales en la planta baja. En un principio, funcionaba como un almacén de ramos generales “que se surtía cada 15 días mediante una tropa de mulas”, indican los registros históricos.

La Casa Marciani en Moreno y Palacios. Foto: gentileza

“Con la desaparición de esta casa se pierde mucho más que un edificio: se borra un capítulo de la historia de la ciudad junto a los oficios, las técnicas y los materiales constructivos que le dieron identidad y significado”, especificó Federico Silin, creador del Archivo Visual Patagónico que reúne 23.000 fotos de la historia de Bariloche.

La calificó como “el último exponente de una arquitectura de madera de gran escala, sede de una emblemática casa comercial y declarado Patrimonio Histórico y Urbano en 1989. Su demolición confirma una tendencia preocupante: la incapacidad, o falta de voluntad de cuidar y preservar aquellos bienes que constituyen nuestra identidad colectiva”.

La información de la casa fue publicada en el Tomo 1 del Inventario del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de de Bariloche. Allí se detalla que en 1948, los propietarios “decidieron modernizar el edificio reemplazando la madera de la planta inferior por piedra y ampliando las aberturas originales. En la planta superior se achicaron las carpinterías centrales”.

La Casa Marciani en Moreno y Palacios. Foto: gentileza

“Ubicada en el microcentro urbano sobre el faldeo de la primera loma urbana, su posición elevada con respecto al resto de la ciudad le confiere un buen dominio visual del lago y montañas. Francamento volcada al norte, posee un excelente asoleamiento”, especifica el Inventario. La describe como “una esquina urbana atípica por cuanto la pendiente natural obstaculiza la transitabilidad de la calle lateral, la cual es salvada por escalinatas peatonales desde donde se accede a la vivienda a nivel del primer piso”.

La vista de la Casa Marciani en Moreno y Palacios. Foto: gentileza

“Cuando desaparecen estos edificios, no sólo se modifica el paisaje urbano. Se empobrece la memoria de toda una comunidad. A este ritmo no quedará memoria en pie para contar quiénes hicieron de Bariloche la ciudad que conocemos”, concluyó Silin.