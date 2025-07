Sophia Benesko triunfó en All Dance: la bailarina de Neuquén es subcampeona intercontinental

A punto de abordar un avión en Madrid de regreso al país y acompañada por su familia, la neuquina Sophia Banesco brilla a nivel mundial. Con un trofeo bajo el brazo y la alegría de haber dejado todo en el escenario, la chica de 13 años fue premiada.

Sophia hizo una destacada performance en All Dance Europa, un importante certamen intercontinental que inició el 13 de julio en Tarragona, España. La única representante neuquina, resultó subcampeona del evento es organizado por la principal institución de arte de la danza en el mundo, con más de 15 años de trayectoria y con referentes en cinco continentes.

“Al principio no estaba conforme porque sentí que podía haber dado más , aunque por lo bien que la pase me di cuenta que fue lo de menos. También estoy súper súper contenta por todo, sume una experiencia más, y estoy más que agradecida con todos y feliz por todo, porque todo esto fue lo más lindo, gracias por tanto”, expresó la joven a Diario RÍO NEGRO.

La neuquina había clasificado a esta instancia en 2024 cuando se presentó a las regionales en Neuquén. Ahí logró pasar a la nacional en Buenos Aires, salió campeona y clasificó para el Intercontinental.

“Estoy súper feliz por todo lo que pasó, por las clases, las amigas que hice, y todas las personas que me alentaron y apoyaron durante toda la competencia”, agregó la versátil artista que tomó clases con un bailarín de María Becerra y cautivó en todas las pistas.

Su trayectoria artística es sumamente reciente ya que empezó a bailar a los 10 años, en la academia “Attitude” de San Martín de los Andes. Al principio hacía hip-hop y con el tiempo se fue adentrando en otros estilos como contemporáneo y jazz.

A medida que avanzaba la pasión y brotaba la vocación, empezó a viajar a Buenos Aires para tomar clases en estudios reconocidos como Estación de Danza, Bunker, El Club, MT Ballroom. Su primera clase fue con Mariano Florido, bailarín de María Becerra.

Ella es la mentora de sus propios movimientos y su propia coreógrafa, una marca personal. La técnica que despliega en escena fue lograda increíblemente en un período de tres años de entrenamiento, mientras estudia en 1° año en el colegio “San Pablo Apóstol”. Siempre se dedicó al esquí.

Un rasgo fundamental de la joven bailarina es su versatilidad: interpreta múltiples géneros como hip-hop, contemporáneo, jazz, danza clásica, reggaetón, fem, bachata, salsa y ballroom o baile de salón (cha cha chá, samba, paso doble, jive y rumba).

Sophia llegó tan alto que no solo ensaya y aprende en su ciudad, sino que se perfecciona en Buenos Aires, ciudad a la que viaja para tomar clases de ballroom con Evelyn Novak y Facundo Leitón, sus profesores. En San Martín de los Andes, la Escuela de Bailes “Jazz Swing Tap” dirigida por “La Colo” es un lugar de formación y contención constante.

Ahora se prepara para participar del Mundial en Estados Unidos, a fin de año.

Sophia Benesko: los inicios de una artista internacional

Desde que era una niña, Sophia incursionó en el mundo de las competencias, con su familia como sostén: Paola, Andrés y su hermano Iván, un reconocido músico consolidado en Buenos Aires; siempre la acompañaron en cada paso. Su madre, Paola García, fue bailarina clásica profesional hasta los 22 años, y profesora hasta los 40.

“Llegué a la danza porque una amiga comenzó a tomar clases y decidí acompañarla. Al principio lo tomaba como un juego, pero cada año me fue atrapando más”, relató. Superarse, concursar y desafiarse a sí misma, fueron las claves para descubrir que el mundo de la danza le apasiona y terminar de sellar una carrera con un próspero futuro.

“Hoy sigo entrenando y creciendo, con la danza como parte esencial de mi vida”, dice. La adolescente va al gimnasio todos los días luego a clases y ensayos.

En su corta pero nutrida trayectoria, no todo fue fácil. Hubo mucho sacrificio, obstáculos y una dura rutina de entrenamiento, estudio, cuidados corporales y viajes; con el apoyo fundamental de sus padres.

“De lunes a domingo estoy entrenando o practicando coreografías”, contó. Complementa esta rutina con entrenamiento de gimnasia artística, que le ayuda a realizar trucos y acrobacias para sus performances en contemporáneo y hip hop.

“Un momento difícil fue cuando me quebré la rodilla esquiando en Italia; estuve mucho tiempo en kinesiología y todavía tengo limitaciones para flexionar la pierna, pero nunca dejé de esforzarme”, cuenta Sophia.

A futuro, sueña con dedicarse profesionalmente a la danza en alguna compañía internacional, dirigir sus propios proyectos o ser profesora para transmitir la pasión por el arte de danzar.

De Neuquén al mundo: qué es «All Dance»

Se trata de la mayor organización del arte de la danza en el mundo, con más de 15 años de trayectoria y con representantes, franquiciados y embajadores en los cinco continentes. Son los creadores y organizadores del «All Dance World Championship» en Estados Unidos, además de ser miembros fundadores del Bureau of Industry of the World Dance (BIWD).

«Nuestra misión es unir al mundo a través de la danza (…) nos dedicamos a crear oportunidades para que quienes aman la danza puedan desarrollarse profesionalmente y vivir de su pasión», aseguran en su sitio web.