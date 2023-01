Su ex la golpeó y amenazó de muerte, pero tuvo que viajar diez kilómetros para poder denunciar en Roca

Todo ocurrió el 1 de enero cerca del mediodía en Chacra Monte cuando la víctima recibió un mensaje de su expareja el para que vaya a buscar a su hijo en común, de dos años de edad. Al llegar al lugar, la mujer se encontró con un escenario de violencia familiar.

«Tengo miedo porque el papá de mi nene me amenazó de muerte», manifestó la mujer de 25 años en diálogo con RÍO NEGRO. Ese día intervino la policía, pero apenas se retiraron los agentes, denunció que su ex arremetió contra ella, la golpeó y amenazó.

«Cuando llegué a la casa, él se estaba peleando con su hermano menor. Los separé porque estaba mi nene con sus primos en el lugar», así inició el relato la joven y agregó que una vecina del barrio fue quien alertó a la policía. El maltrato hacia ella no tardó en llegar.

Una vez que intervinieron desde la fuerza en el conflicto entre los hermanos, el agresor empezó con reclamos y agresiones físicas hacia la madre de su hijo.

«Me reclamó que haya intentado terminar con la pelea y me dijo que tendría que haber dejado que le pegue a su hermano», comentó la víctima y relató que luego, el hombre de 35 años la empezó a empujar y le golpeó la cara con un cuchillo.

Según la joven, después de ese momento fue la casa de su madre para componerse de los golpes pero la historia no terminó ahí. «Volví para buscar a mi hijo pero cuando llegué al lugar estaba la policía junto a Senaf porque él dijo que yo le pegué a mi nene», relató.

Un largo camino para denunciar

Apenas terminó todo el suceso la mujer decidió denunciar. Fue así que se dirigió al Destacamento policial de su barrio rural, Chacra Monte, para radicar la exposición, pero no obtuvo respuesta por parte del personal.

«Me dijeron que no me podían tomar la acusación porque no estaba el oficial. Volví más tarde y tampoco lo hicieron», afirmó. Se fue con las manos vacías. No conforme, tuvo que trasladarse hasta el centro de la ciudad para probar suerte en una comisaría, la Tercera.

Finalmente, luego de movilizarse casi diez kilómetros, la denunciante pudo hacer su descargo en esa unidad. Ahora, dijo que necesita concretar acciones para recuperar a su pequeño de dos años.

«Solo fui a buscar a mi hijo, él me pegó y resulta que Senaf le dio el nene. Ahora, yo ando con miedo porque me dijo que me iba a matar cuando me encuentre en algún lado», concluyó su testimonio la joven de 25 años.

RIO NEGRO intentó contactarse con personal del Destacamento Policial 177 de barrio Chacra Monte, pero no obtuvo respuestas hasta el momento.

Acceso y dónde denunciar en Río Negro

¿Cómo es el acceso a las instituciones del Estado para garantizar el derecho a denunciar en toda la provincia? ¿Cuántas instituciones hay en el mapa para pedir ayuda y tratamiento?.

Luz Val Heredia, secretaria de coordinación de Políticas Públicas de Género, había explicado a periodistas de RIO NEGRO que las comisarías, las fiscalías y comisarías de la Familia son lugares donde radicar denuncias por violencia de género, al igual que los juzgados de Paz.

Para el abordaje y atención específica de situaciones de violencia de género, existen las comisarías de la Familia con equipos interdisciplinarios para asistir y asesorar y los Servicios de Atención Territorial (SAT). Su función es acompañar a través de la línea 144.

También los hospitales y los municipios reciben situaciones de violencia. La línea 911 de emergencias siempre está abierta para recibir emergencias desde cualquier lugar. La provincia cuenta con el Área de Género dentro del Programa RN Emergencia y desde 2016 hay dispositivos electrónicos de seguridad personal (tanto botones antipánico como el sistema dual) monitoreados por el programa.

No obstante, según un recursero oficial de agosto de 2021, de 47 localidades solo siete tenían juzgados de Familia desde donde se tramitan los procesos y se dictan las medidas cautelares y solo en 13 había comisarías de la Familia. En todo el territorio provincial, solo ocho SAT.