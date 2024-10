Su hijo terminó con 8 puntos por un tobogán roto en Roca y fue a la Justicia: «Es un peligro»

Un niño de 10 años sufrió cortes en su mano y abdomen mientras jugaba en una plaza de Roca. Según relató su madre, el incidente ocurrió en un tobogán y en consecuencia de su caída, le realizaron ocho puntos en su mano derecha. «Fue horrible», expresó la mujer.

Tamara la madre del niño detalló a Diario RÍO NEGRO que el accidente ocurrió el domingo al mediodía. «Mi hijo fue a jugar al lugar y cuando se subió al tobogán, pasó directamente de largo para el piso», aseguró la mujer.

El niño sufrió lastimaduras y cortes de gran profundidad. «En su mano derecha le hicieron 8 puntos porque la profundidad de la herida era de 5 centímetros. Fue una situación horrible», explicó Tamara. Además sufrió otros cortes en la zona del abdomen.

«Tuvo que verlo un traumatólogo de urgencia porque pensaron que se había cortado los tendones. Fue terrible, es un espacio que no debería estar habilitado para los niños. Pudo haber sido mucho peor todo lo que pasó», expresó la mujer. El trágico episodio ocurrió en una plaza ubicada sobre Jujuy y Ushuaia, en el Barrio 250 Viviendas de Roca.

En consecuencia de las lastimaduras, el niño tiene que ir a la guardia a realizarse curaciones todos los días. «Me fui a la comisaría a hacer una denuncia y me dijeron que no podían tomarla. Fueron hasta la plaza a poner cintas de peligro, pero al rato ya no estaban más, no hicieron ningún control y los chicos seguían jugando en el lugar», indicó Tamara.

Por la situación vivida, la familia del niño optó por llevar el reclamo al municipio, mientras la denuncia fue derivada a la fiscalía junto con el informe médico del hospital. «Les avisamos a todos los vecinos del barrio para que estén atentos, los chicos no pueden estar solos en la plaza, puede tener un final mucho peor», concluyó Tamara.

A pesar de la consulta de Diario RÍO NEGRO al municipio sobre la situación, no se recibió respuesta respecto a lo sucedido.