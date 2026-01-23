Suben a $20 millones la recompensa por Loan Peña y Lian Flores, los niños que aún son buscados en Argentina

El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, informó que subieron las recompensas de los casos de Loan Peña y Lian Flores, los dos pequeños que desaparecieron en 2024 y 2025. La recompensa será de 20 millones de personas para quien pudiera aportar información certera sobre el paradero de cualquier de los dos niños.

Nueva recompensa por Loan Peña y Lian Flores

La medida que tomó el Gobierno entró en vigencia esta madrugada cuando se publicaron las resoluciones 51/2026 y 52/2026 en el Boletín Oficial. El texto establece: «Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente, a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos».

En ambos casos informaron que el paso se realizará en las oficinas del Ministerio o el lugar que fuera designado para dicha transacción. En tanto, las autoridades se comprometieron a «preservar la identidad del aportante».

El pedido para que se incremente el monto fue elevado por la familia de Loan Peña. En diciembre del año pasado, la querella había criticado que la cifra fuera solo de $5.000.000, sobre todo porque ya había transcurrido un año y medio desde que desapareció.

Algo similar ocurrió con la familia de Lian Flores, quienes plantearon la inquietud durante una reunión con el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, en su despacho de Tribunales 1. En este caso, la provincia ya había emitido una recompensa propia de 20 millones.

Las autoridades recordaron que los datos que pudieran tenerse sobre el paradero del nene de 3 años podrán ser informados al 911. También estará disponible la línea de la Unidad Judicial de Bell Ville 03537-450000 interno 52801, que se trata de la sede que lleva adelante la investigación

Loan y Lian, los niños que aún son buscados en Argentina

El caso de Loan Danilo Peña

Loan desapareció el 13 de junio de 2024. El niño de 5 años fue visto por última vez en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, después de un almuerzo en la casa de su abuela.

Su caso se convirtió en una investigación federal compleja que involucró hipótesis de trata de personas y sustracción de menores, marcando la agenda mediática y judicial del país durante meses

El caso de Lian Flores

Lian de tres años, desapareció el 22 de febrero de 2025 en la localidad de Ballesteros Sud, provincia de Córdoba.

Fue visto por última vez alrededor de las 15:30 horas. Desapareció del patio de su casa, ubicada en una zona rural conocida como un «cortadero de ladrillos», mientras sus padres dormían la siesta. Al despertar una hora después, su familia notó su ausencia y comenzó la búsqueda inmediata.