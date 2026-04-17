Suecia 2026: Por qué el gobierno invierte 200 millones en libros y prohíbe las pantallas.

Suecia, históricamente reconocida como la cuna de gigantes como Spotify y el principal semillero de «unicornios» tecnológicos de Europa, atraviesa una metamorfosis pedagógica que ha encendido las alarmas en parte del sector empresarial.

La actual coalición de derecha ha iniciado un proceso de desdigitalización agresiva, eliminando la obligatoriedad de dispositivos en jardines de infantes y destinando más de 200 millones de dólares a la compra de libros de texto físicos.

Según Joar Forsell, portavoz de educación del Partido Liberal, el objetivo es erradicar las distracciones digitales y devolver al aula la concentración que solo el papel permite. Pero para los defensores de la innovación, este «retroceso analógico» es una apuesta arriesgada que podría dejar a los futuros trabajadores fuera del 90% de los empleos que pronto exigirán competencias digitales avanzadas.

El «Efecto Suecia» y un debate inesperado: el veredicto de la neurociencia frente al mercado laboral

La base científica del giro sueco se apoya en consultas con instituciones de prestigio como el Instituto Karolinska. La doctora Sissela Nutley, neurocientífica vinculada al instituto, sostiene que la tecnología está causando una «perturbación» sistémica en las aulas, donde la multitarea digital erosiona la capacidad de los alumnos para procesar información compleja.

Para el Gobierno de Suecia, los resultados de las pruebas PISA (donde el 24% de los jóvenes de 15 años no alcanza el nivel básico de lectura) son la prueba definitiva de que la digitalización sin metas pedagógicas claras ha fallado.

No obstante, desde la Swedish Edtech Industry (la asociación comercial del sector tecnológico educativo), la visión es opuesta. Jannie Jeppesen, su directora ejecutiva, califica la postura oficial como «populista» y advierte que Suecia corre el riesgo de perder su relevancia como polo de innovación.

«Si no encuentran las competencias informáticas adecuadas, las empresas se irán a otro lugar«, señala Jeppesen, subrayando que la brecha digital podría profundizarse si los niños solo acceden a la inteligencia artificial en sus hogares y no bajo una guía escolar equitativa.

El «Efecto Suecia» y un debate inesperado: ¿hacia una educación digital selectiva o una prohibición total?

El debate en Nacka y otros centros urbanos refleja la división social. Mientras el presupuesto ya contempla una prohibición total de teléfonos móviles —incluso con fines educativos—, académicos como Linnéa Stenliden, de la Universidad de Linköping, advierten que ignorar la IA en el currículo de los más jóvenes otorga una ventaja injusta a las familias acomodadas que sí pueden costear formación privada.

Andreas Schleicher, director de educación de la OCDE, aporta una mirada ecuánime: el problema en Suecia no fue la tecnología per se, sino su implementación «extrema» sin una intención pedagógica clara.

El desafío para el sistema educativo sueco será encontrar el punto de equilibrio donde el lápiz y el papel recuperen el terreno perdido sin desconectar a la próxima generación de la realidad productiva del siglo XXI.

La gran pregunta que queda en el aire es si el «Efecto Suecia» será un modelo de éxito o el inicio de una brecha de habilidades imposible de cerrar.