Susana Giménez anunció que le hará juicio a Jorge Rial: «lo voy a dejar en la calle»

La conductora salía de su casa en Barrio Parque para partir hacia La República Oriental del Uruguay cuando el cronista la interceptó y picante le dijo a Susana: “¿Querés que le diga algo a Jorge?”. “¿Qué Jorge?”, preguntó Susana. “Rial” fue la respuesta. Entonces, lapidaria, ella disparó: “Sí, que hablé con Burlando y que le voy a hacer un juicio por mucha guita para dejarlo en la calle por mala persona”

“Él dijo que no estás muy conectada con la realidad, allá en Punta del Este..”, continuó el cronista. A lo que la diva respondió “él está poco conectado con la realidad. ¡Él!”. Luego, en el estudio del ciclo que conduce Ángel de Brito, la panelista Pía Shaw confirmó que en horas de la mañana, Susana se había comunicado con el abogado Fernando Burlando.

Días atrás, el periodista habló con LAM y se refirió a Susana Giménez tras la entrega de los premios Martín Fierro 2022, donde la conductora fue homenajeada al igual que Mirtha Legrand: “Para mí, la gran diva es Mirtha. Más que Susana. Porque Mirtha es un ejemplo. Susana, no”, lanzó el histórico conductor de Intrusos.

Luego continuó: “Susana no me gusta: no me gusta lo que dice, no me gusta cómo lo dice, me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve, porque decir eso es hablar de todos nosotros. ¡No me gusta! -siguió-. Mirtha tiene 95 (años) y sigue laburando, se la bancó en la pandemia, lo respetó, no puteó, cuando se tuvo que vacunar se vacunó, no fue antivacuna, no puteó al país…”

Cuando le mencionaron la obra de teatro que Susana protagonizará en Punta del Este, Uruguay, “Piel de Judas”, Rial disparó contundente “le va a ir mal”. “En el Uruguay, a los argentinos siempre les fue mal -sumó-. Decime a qué argentino le fue bien en Uruguay. No hay tradición en ese sentido de extranjeros».

Ante estos dichos, la diva no se quedó callada y furiosa le dedicó un “fuck you” mirando a cámara en una charla que tuvo con “Intrusos”. “Que se vaya a la mierd…” agregó.

En el siguiente round, Jorge Rial compartió en su cuenta de Instagram un fragmento de la dura reacción de Susana junto a un emoji de bruja y escribió. “Una lady (dama)”. Luego, en diálogo con Clarín agregó: “Me causó muchísima gracia ver la reacción del fuck you y el andate a la mierda, todo en uno… voy a hacer un sticker, un emoji con la cara de Susana, y lo voy a empezar a usar”.

Todo habría iniciado por un tuit que ella quiso enviar por mensaje privado y por error, hizo público. Esto ocurrió cuando el ciclo de TV “Nostra”, que conducía Jorge Rial por América, fue levantado poco después del estreno por falta de rating.

Al anunciar que el programa no seguiría más al aire, Rial dijo frente a las cámaras que el canal le había dado “una Ferrari” y que él era el responsable de haberla chocado. En ese marco. Susana Giménez quiso enviar un mensaje directo en Twitter, pero por equivocación, lo escribió de modo público. El tuit decía: “Vi que chocó la Ferrari. Todo llega. Beso enorme, Marce querida”.