Desaparición de Kevin Hernández en Lamarque: «La búsqueda no se detiene», aseguró el ministro de Seguridad

Valle Medio mantiene activa la búsqueda de Kevin Alan Hernández, el joven que fue visto por última vez el 22 de febrero en Lamarque. Esta semana se intensificaron los rastrillajes, sobre todo después de que los canes rastreadores marcaran un sector cercano a canales de riego.

El ministro de Seguridad rionegrino, Daniel Jara, formó parte del operativo el 4 de marzo y tras dialogar con la familia del joven, aportó información sobre las tareas que aún se mantienen activas.

Desaparición de Kevin Hernández: búsqueda activa y la visita del ministro de Seguridad

Los rastrillajes por Kevin Hernández continúan en Lamarque y sus alrededores. Las tareas se profundizaron en zonas rurales y sobre la costa del río Negro con apoyo de un buzo táctico y un dron.

Debido a los días de desaparición y el gran despliegue operativo, el ministro de Seguridad, Daniel Jara, visitó la localidad para reunirse con la familia de Kevin Hernández que durante todos estos días estuvo realizando movilizaciones para exigir la pronta aparición del joven.

El ministro ratificó el compromiso de movilizar todos los recursos necesarios para la búsqueda. Jara le explicó a los familiares el detalle de las diligencias realizadas y las que continuarán en las próximas horas para luego asegurarle que «la búsqueda no se detiene».

Por otra parte, el Ministerio destacó que «el trabajo se ajusta a los protocolos vigentes para casos de desaparición de personas, con coordinación permanente con la fiscalía interviniente», y resaltaron: «La prioridad sigue siendo ampliar el radio de rastrillaje y profundizar las tareas investigativas».

Kevin fue visto por última vez el 22 de febrero en Lamarque

Búsqueda de Kevin Hernández: los rastrillajes realizados y las fuerzas operativas

Este jueves se retoman las tareas de búsqueda en las que ya participan efectivos de Lamarque, Villa Regina y Choele Choel.

Sobre los operativos realizados el miércoles, el Ministerio detalló que se realizó un amplio rastrillaje en dos establecimientos rurales, recorriendo sectores de monte bajo, galpones, canales de riego y perímetros de alambrado. Cada metro fue revisado con cuidado, siguiendo protocolos de búsqueda en zonas abiertas».

Luego de esto, las fuerzas se centraron en la costa de río Negro con el personal especializado del COER. En esta zona el despliegue fue más técnico: «un dron sobrevoló la ribera para ampliar el campo visual y detectar posibles indicios, mientras que un buzo táctico inspeccionó sectores de mayor profundidad y puntos donde suelen acumularse ramas y yuyos. La tarea fue minuciosa y se extendió durante varias horas».

En el operativo participó: COER de Lamarque, el COER de Villa Regina, personal de la Unidad Regional con asiento en Choele Choel, brigadas de investigaciones de ambas ciudades y efectivos de comisarías locales. Estas fuerzas permitieron cubrir una superficie extensa en poco tiempo y «sostener la búsqueda sin interrupciones».