Suspendieron durante todo febrero el servicio del Tren Expreso Rionegrino, que conecta Bariloche y Jacobacci

Suspendido el servicio de tren entre Jacobacci y Bariloche. Foto: Gentileza Tren Patagónico.

Desde Tren Patagónico comunicaron la suspensión del servicio del Tren Expreso Rionegrino (TER), que hace el recorrido entre Jacobacci y San Carlos de Bariloche. La interrupción será durante todo febrero 2026.

Desde la empresa explicaron que el motivo es la realización de tareas de mantenimiento.

El Tren Expreso Rionegrino canceló su servicio por mantenimiento

«Estamos trabajando para mejorar el servicio, priorizando la seguridad y el correcto funcionamiento del tren», indicaron desde la entidad.

«Agradecemos la comprensión y mantendremos informadas a las y los usuarios a través de nuestros canales oficiales», expresaron.

El tren recorre una de las rutas escénicas de la Patagonia. Es un trayecto de 195 kilómetros que une Jacobacci y San Carlos de Bariloche.