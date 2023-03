Taxistas reclaman estafas con el pago virtual y analizan tomar medidas en Neuquén

El servicio de taxis en Neuquén está afectado por las estafas de pago virtual y se analiza tomar medidas. Los trabajadores mencionaron que en varias ocasiones realizaron viajes sin poder recibir el pago del servicio por usuarios «deshonestos» o problemas en el sistema.

El taxista Esteban Bruna, en comunicación con RÍO NEGRO informó sobre la situación que aqueja a los taxistas. Dijo que hay casos donde fueron víctimas de fraude con usuarios que usan Mercado Pago para pagar el servicio. En este sentido explicó que, el engaño que más se repite es que muchos pasajeros inician la transferencia pero como la aplicación tarda determinado tiempo en concretarlo, se bajan del vehículo diciendo que ya está hecha y luego terminan por cancelar la operación.

De esta manera el taxista nunca recibe el pago por el servicio y tampoco puede realizar el reclamo con el usuario que ya se marchó. «Muchos compañeros cayeron en esas mentiras, y les ha pasado de que el pago de viajes largos que han hecho lo perdieron. Yo trabajo con la modalidad de pago virtual pero los hago esperar a que la aplicación muestre el cartel de la transferencia hecha», contó Bruna.

Otras de las complicaciones que comentó el taxista, es cuando se hacen viajes zonas donde no hay señal telefónica, por lo que no pueden realizarle el pago y dejan el servicio «a cobrar» para el próximo día lo que termina siendo una pérdida. Además, se agregan aquellos casos en que por problemas de la aplicación, las transferencias pueden llegar hasta con un día de retraso y duplicados, creando problemas con el cliente que se comunica para exigir la devolución del dinero.

En vista de todas estas problemáticas es que, varios taxistas están analizando no continuar con la modalidad de pago virtual que les termina generando pérdidas y en otros casos tomar medidas preventivas. Una de las acciones consiste en un cobro adelantado para aquellos usuarios que se dirigen a barrios donde se sabe que no hay señal, se les dirá un monto de lo que costará el servicio y si sobra, el taxista le hará una devolución del dinero en efectivo.

«Si el pasajero se niega a realizar el pago adelantado, no se lo lleva directamente para no correr el riesgo de que al llegar a destino no haya saldo, señal u otro problema», explicó Bruna y agregó que «esto es para no retirar la modalidad de cobro porque es un sistema útil pero hay muchas personas que se aprovechan y terminamos siendo victimas».

Asimismo, aclaró: «nosotros tenemos conocimiento del monto que te puede salir determinado viaje según la distancia, y siempre nos comprometemos a hacer la devolución del dinero». Sostuvo que la decisión de tomar todas estas medidas se hará de forma individual ya que lo ven necesario para proteger su servicio.