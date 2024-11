Tecpetrol impulsa el futuro de 135 jóvenes de la Cuenca Neuquina a través de un programa de becas

Como parte de sus programas educativos, Tecpetrol y el Grupo Techint entregaron 135 becas a estudiantes de Neuquén y Río Negro, con el objetivo de contribuir a la igualdad de oportunidades y al progreso de las comunidades donde la empresa desarrolla sus actividades.

Durante la última semana se llevaron a cabo los actos de entrega de las Becas Roberto Rocca para estudiantes de nivel secundario de Senillosa, Rincón de los Sauces, Añelo y Catriel, así como también para estudiantes universitarios de la Universidad Nacional del Comahue y de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Neuquén.

Estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales y de Tecpetrol, entre ellos Soledad Martínez, ministra de Educación de la Provincia del Neuquén; Lucas Páez, intendente de Senillosa; Norma Sepúlveda, intendenta de Rincón de los Sauces; Julia Urtasun, Presidente del Concejo Deliberante de Añelo; María Laura García, Directora de Recursos Humanos de Tecpetrol; Pablo Liscovsky, decano de la UTN-FRN.

Durante el primer acto de entrega de becas, la ministra Martínez destacó la importancia de la educación pública en la igualdad de oportunidades y subrayó que “Tecpetrol es un aliado muy importante en el programa de becas ‘Gregorio Álvarez’ de la Provincia, mostrando un fuerte compromiso con la educación. Pero, además, hoy premia a través de las Becas Roberto Rocca al esfuerzo de cada uno. Los felicito sinceramente porque en particular estas becas tienen que ver con su desempeño, su rendimiento, la excelencia de ustedes como alumnos, y eso es un plus que otros programas de beca no tienen”.

Por su parte, Maria Laura García, Directora de Recursos Humanos de Tecpetrol, recordó que es una “orgullosa egresada” de una escuela técnica de Zapala, hoy EPET N°11, y afirmó: “Sé que acá las familias apoyan y sostienen a sus hijos en la escuela para que logren los objetivos; están comprometidas con su futuro y también con uno más grande: el de la comunidad, el de la provincia y el del país. Se necesita un ecosistema para que la educación sea el instrumento para que progresemos, y por eso desde Tecpetrol impulsamos las becas Roberto Rocca y otros programas de fortalecimiento educativo. Las becas celebran el mérito, la actitud que han tenido, el compromiso con el estudio y buscan darles esa motivación que necesitan para que sigan así”.

A su turno, Agostina Carbone, estudiante de primer año de Ingeniería Electrónica en la UTN-FRN de Plaza Huincul y becaria del programa, expresó emocionada: “Me postulé a las becas principalmente porque en mi familia somos muchos hermanos y quería aliviar la carga económica de mi mamá. Es la primera vez que obtengo la beca y, cuando lo supe, me sentí emocionadísima; fue un orgullo. Tenía mucha fe en mí, pero también fue gracias al apoyo de mi familia. Cuando les conté, se pusieron muy contentos y me felicitaron; fue un logro compartido con ellos. Definiría esta beca como una gran oportunidad ya que, en mi caso, me ayuda a independizarme un poco económicamente de mi familia. Para cada familia, significa algo diferente”.

El reconocido programa de Becas Roberto Rocca ha otorgado a lo largo de sus casi 50 años más de 3.500 becas a estudiantes destacados, brindándoles el apoyo económico necesario para la continuidad de sus trayectos educativos. Este año, Tecpetrol entregó 20 becas en Rincón de los Sauces, 15 en Senillosa, 3 en Añelo, y 82 en Catriel a estudiantes de escuelas de nivel secundario. Además, otorgó 15 becas a estudiantes de la UNCo y la UTN.

De esta manera, Tecpetrol, como parte del Grupo Techint, busca fortalecer y enriquecer la educación en las provincias de Neuquén y Río Negro, trabajando en la implementación de diversos programas que responden a la importancia de Vaca Muerta para el país y a la necesidad de formar jóvenes que se integren a la industria energética.

Además de este programa de becas y otras iniciativas que la compañía desarrolla desde hace años en la región, en 2024 Tecpetrol lanzó GenEra Neuquén junto a Vista Energy, un programa que ya benefició a más de 1.200 personas, incluyendo estudiantes secundarios, docentes y participantes de cursos de oficio, con más de 40.000 horas de capacitación.

Para obtener más información sobre el Programa de Becas Roberto Rocca, visite: Becas (robertorocca.org)