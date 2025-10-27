Temporada de verano con más policías en Neuquén: aumentará su presencia en espacios públicos

Cada vez falta menos. El 15 de noviembre comienza la temporada balnearia de verano en Neuquén. eso implica que distintos operativos se ponen en marcha. Uno es el de los guardavidas y otro es el policial.

Los guardavidas estarán presentes desde el 15 de noviembre en los distintos balnearios del río Limay. Durante la primera quincena, el servicio se cubrirá con la mitad del plantel, y a partir del 1° de diciembre estará operativo todo el equipo completo para garantizar la seguridad de los vecinos y turistas.

Y la policía buscará aumentar su presencia en los espacios públicos más concurridos de la ciudad de Neuquén. Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini. “Cuando llega el verano sabemos que determinados lugares de la ciudad son muy utilizados por los vecinos, aprovechando las grandes bellezas con las que cuenta Neuquén: la costanera, el paseo costero, ese camino hermoso que ha crecido tanto y que disfrutamos todos los que vivimos en Neuquén”, expresó.

Días atrás la Policía de Neuquén y el municipio capitalino firmaron un convenio por el cual los registros de las cámaras de la ciudad de la ciudad serán aprovechadas – de ser requeridas – en investigaciones para combatir delitos.

Verano 2026: Despliegue policial en los espacios públicos más concurridos

Según la cartera de Seguridad aumentarán la presencia policial en las zonas de la ciudad más concurridas durante el verano. Sobre todo en la costanera y el paseo costero que tantos vecinos y vecinas se acercan a refrescarse durante los días de verano.

En ese sentido, Nicolini señaló que se desplegarán distintos dispositivos de seguridad para garantizar el disfrute de las actividades al aire libre en un entorno seguro.

“Debemos asegurar que esas actividades al aire libre sean realizadas de forma segura y tranquila. Desde ya, mayor presencia policial con personal a pie, bici policía, móviles: todo va a estar desplegado para una mayor prevención”, afirmó.

El ministro adelantó además que “donde corresponda se van a implementar postas” y que la provincia trabaja en la creación de nuevos destacamentos y comisarías. “Neuquén está creciendo mucho, entonces se está trabajando en la implementación de postas, de nuevos destacamentos y de nuevas comisarías. Estamos con proyectos ejecutivos ya de grandes obras que se van a venir en los próximos años en materia de seguridad”, explicó.

Finalmente, Nicolini subrayó que el plan de ampliación también contempla a los nuevos barrios y loteos. “La idea es extenderse hacia los nuevos barrios y loteos con servicios para que haya presencia policial en todos los lugares”, concluyó.