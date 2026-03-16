Temporal de lluvia en Neuquén: corte sobre Ruta 2 por un desmoramiento de la calzada en Las Canteras

Las intensas lluvias que llegaron al norte de la provincia de Neuquén en las últimas horas generaron serios daños en la infraestructura vial.

Como consecuencia directa del temporal, la Ruta Provincial 2 se encuentra totalmente cortada al tránsito en las cercanías de Tricao Malal, tras el desmoronamiento de una alcantarilla que dejó la calzada en condiciones críticas.

El incidente más grave se registró a la altura del paraje Las Canteras. En ese sector, la acumulación de agua y el deterioro del terreno provocaron que la estructura de una alcantarilla cediera, generando un socavón que impide la circulación segura de vehículos.

Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, las autoridades provinciales determinaron el cierre preventivo y total de la vía.

Según el último reporte, la Ruta Provincial 42 también permanece intransitable, lo que agrava el aislamiento de algunas zonas rurales y dificulta el traslado de los vecinos del norte neuquino.