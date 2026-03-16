Alerta por fuertes y tormentas: qué pasa con la lluvia en el Alto Valle este lunes

El respiro del fin de semana quedó atrás y este lunes 16 de marzo el Alto Valle se prepara para una jornada de fuerte inestabilidad.

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región se encuentra bajo vigilancia meteorológica por un sistema que traerá tormentas aisladas y, fundamentalmente, ráfagas de viento que podrían generar complicaciones en la vía pública.

Con una temperatura máxima que apenas rozará los 22°C y una mínima que cayó hasta los 9°C, el ambiente se mantendrá fresco y mayormente nublado, sirviendo de antesala al pico de inestabilidad previsto para las próximas horas.

Viento y tormentas: los momentos clave del lunes en el Alto Valle

Para quienes deben circular por las ciudades de Neuquén, Cipolletti, Roca y alrededores, el SMN identifica factores de riesgo puntuales:

Se esperan velocidades constantes de hasta 41 km/h, pero lo más peligroso serán las ráfagas, que oscilarán entre los 51 y 78 km/h.

La probabilidad de lluvia se sitúa entre el 10% y el 40%. Si bien no se esperan diluvios generalizados, las descargas eléctricas podrían ser intensas de forma localizada.

El peor momento del día se concentrará durante la tarde y la noche. En ese horario, la fuerza de las ráfagas del sector oeste alcanzará su punto máximo, coincidiendo con el desarrollo de las tormentas.