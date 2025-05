Tenencia de armas, nueva medida de Javier Milei: “Lo único express es la muerte que puede generar”

El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo sistema digital llamado “Tenencia Express” que busca agilizar el trámite para la tenencia de armas de fuego. Julián Alfie, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme, analiza críticamente esta medida y advierte sobre la maniobra discursiva del Ejecutivo Nacional.

P: ¿Cómo analizas la medida implementada por la gestión de Milei?

R: Lo primero que tenemos que hacer es distinguir a la medida en sí misma del mensaje comunicacional con la cual viene acompañada. La medida en sí misma es una digitalización de uno de los tantos pasos que tiene que dar una persona, según nuestro régimen, para tener legalmente un arma de fuego. Esos pasos comienzan con la solicitud de una autorización para hacer un legítimo usuario, después se tiene que solicitar la tenencia, que es lo que se está modificando ahora, pero que solo implica una digitalización. Es decir, no se modifican los requisitos ni las exigencias legales para este segundo paso. Por lo tanto, no estamos hablando de una liberación del acceso a las armas de fuego. Pero, el gran problema que observamos es que el Gobierno vende esta propuesta con estos eslóganes de “tenencia express”, de facilitar el acceso a las armas de fuego, que generan un incentivo a que la gente vea con buenos ojos la posibilidad de armarse. El gobierno debería ser bastante más cuidadoso a la hora de hablar de esta temática porque tiene consecuencias inmediatas y lo comunicacional impacta en la visión que tiene la sociedad respecto a un tema tan sensible , donde estamos hablando del único objeto que específicamente está diseñado para causar daño, para causar muerte.

P: ¿Cuál podría ser el impacto de que haya cada vez más personas con armas?

R: En Argentina tenemos, al menos, entre cinco y seis muertes diarias por armas de fuego y de ellas la mitad no son intencionales, es decir, la mitad son por suicidios o por accidentes. Y dentro de las que sí son homicidios intencionales, la mitad son en el contexto de lo que se denomina conflictos interpersonales, esto es, peleas entre vecinos, familiares, casos de violencia de género. Entonces, esta idea de que las armas sirven para protección y para defenderse, no es así. Las armas no se usan generalmente en contextos de defensa. Y a nivel internacional está demostrado que cuando sí se usan para defenderse, en realidad potencian y aumentan las probabilidades de que la persona que intenta defenderse termine muerta o de que alguien de su familia lo haga. Es realmente preocupante que el gobierno a la ligera, cada vez que hace algún anuncio vinculado a las armas de fuego, solamente lo haga en términos de promover su acceso o promover su utilización.

P: ¿La ampliación del mercado legal de armas impacta también en el mercado ilegal?

R: Si, el aumento en el acceso de armas de fuego en términos legales, paradójicamente, es también una facilitación del acceso a armas de fuego por parte de grupos criminales. El mercado ilegal de armas de fuego se provee principalmente desde el mercado legal. La mayoría de las armas salen del mercado legal y se producen desvíos hacia el mercado ilegal. Una de esas formas de desvío es, por ejemplo, lo que se denomina prestanombres, hombres que son personas que se registran legalmente y que lo hacen gracias a la falta de controles efectivos, que ahora el gobierno tiende a debilitar porque tiene solamente nueve inspectores a nivel nacional para cubrir todo lo que es el control y fiscalización. Una vez que acceden legalmente a armas de fuego, las revenden a organizaciones criminales.

P: Según estadísticas oficiales en el país hay 919.347 personas con Credencial de Legítimo Usuario. La mayoría son hombres. ¿Hay un sesgo de género y un posible impacto en el aumento de la violencia de género?

R: Uno de cada cuatro femicidios se comete con armas de fuego. Recordemos también que aproximadamente 99 de cada 100 usuarios de armas de fuego son varones, o sea, sí tiene claramente un sesgo de género el acceso a las armas de fuego y muchas veces son utilizadas para el ejercicio de violencia de género, aun cuando no lleguen a un femicidio, pueden usarse como una forma de intimidar a una potencial víctima.

P: La tenencia de armas es un tema recurrente en la gestión de Milei. En campaña electoral había propuesto la “desregulación del mercado legal de armas”; en diciembre del 2024 bajó a 18 la edad mínima para la tenencia y portación. Ahora lanza esta medida. ¿Qué rol cumple este tema en su agenda o en su electorado?

R: Cuando empezaron a salir encuestas que mostraban que la sociedad argentina, entre un 70 y un 80%, tenía una mirada negativa hacia la idea de una libre portación de armas de fuego Milei retrocedió discursivamente. Pero, creo que tiene una postura dogmática en términos de tener una mirada de la sociedad absolutamente individualista y hasta anárquica en el sentido de que el Estado no debe estar a cargo de brindar seguridad y en última instancia su modelo ideal es una sociedad en donde cada individuo se proteja por su propia cuenta a través de la posesión de armas de fuego. Una idea, que tiene consecuencias prácticas muy peligrosas, que insisto, es el aumento de la tasa de muertes en una sociedad.

El Congreso de la nación no prorrogó el Programa de Entrega Voluntaria de Armas

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego fue creado por la ley 26.216, en 2007. Su implementación permitió sacar de circulación más de 200.000 armas de fuego.

El año pasado la Cámara de Diputados dio media al proyecto del Ejecutivo Nacional para prorrogarlo, aunque fue frenado en el Senado. “Esta Cámara no le ha dado prioridad», analiza Alfie, «quienes quieren sacarse de encima un arma de fuego, ya sea porque la heredaron o porque se dieron cuenta que les trae problemas no tienen forma de entregársela al Estado para que la destruya. Es una política muy efectiva y lamentablemente hoy no está vigente”.