Tenso cruce entre una concejal y el asesor legal del municipio de Cipolletti

Hoy a las 9 comenzó la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Cipolletti. En la primera parte de la reunión se trataron los expedientes sobre tablas, es decir aquellos proyectos que requieren tratamiento inmediato. Se vivieron momentos tensos entre la concejal Lorena Yensen y uno de los invitados para la presentación de un expediente, el abogado Raúl Franco.

Esta mañana la reunión inició prontamente ya que los concejales argumentaron que será una extensa jornada. Hoy ingresarán más de 20 proyectos, 14 de ellos buscarán su aprobación. La reunión inició con el tratamiento de los expedientes sobre tablas, continuó con los nuevos proyectados que serán tratados en las diferentes comisiones y, por último, los despachos de comisión.

Durante el tratamiento del tercer expediente sobre tablas, la reunión comenzó a tensarse por las declaraciones que emitió la concejal Lorena Yensen en referencia al proyecto presentado sobre declarar de interés municipal la reunión de mesa directiva y junta de la Federación Argentina de Colegio de Abogados.

En un primer momento Silvana Larralde comenzó a explicar la importancia del proyecto en la ciudad, ya que beneficiaría no solo al sector hotelero sino también al gastronómico. También destacó que sería favorable para los abogados de la ciudad.

El invitado para hablar sobre la iniciativa fue el asesor legal del municipio de Cipolletti, el abogado Raúl Franco. Explicó que el evento se realizará el próximo 1 y 2 de junio en el Hotel y Casino del Río de Cipolletti.

La concejal, Lorena Yensen se opuso a la declaración de interés argumentando que el proyecto se presentó fuera de término. El expediente tenía fecha de presentación el 8 de mayo por lo que iba a ser tratado el 18, pero por “razones personales” de la presidenta del Deliberante, Silvana Larralde, la sesión se suspendió hasta hoy.

Yensen pidió que “se respeten los tiempos y la investidura del Concejo Deliberante, no es llegar y presentar un expediente sobre tablas. Debe cumplirse con el protocolo, y para mí no involucra una medida urgente. Con el abogado estamos en el mismo edificio, podría haberlo comunicado antes”, manifestó.

Ante estos dichos, el abogado le respondió a Yensen. “Si vos no estás de acuerdo, vos no tenes las suficientes facultades para decir si hago bien o no mi tarea. No necesito que me digan cómo debo hacer mi trabajo”, expresó Raúl Franco.

Yensen, atenta a las palabras de Franco, expresó que ella debía fundamentar por qué no apoyaba el proyecto. Al final del tratamiento del expediente, indicó que “hay cuestiones personales en este proyecto”.