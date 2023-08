Un poco de empatía…por el presente y futuro cercano 

En la puerta de un colegio conversan dos personas

Señora: Qué barbaridad querida, como estamos viviendo…Esto del cambio climático es terrible.

Joven: Si, es verdad.

Señora: fíjate todo lo que pasa en el mundo. Estas cosas antes no se veían. A dónde vamos a llegar…

Joven: sí. No sé. A mí me decepciona el mundo así. No sé qué será de mi futuro y el de las nuevas generaciones.

Señora: si, muy triste. Y estos gobiernos que miran siempre para otro lado.

Joven: no les importa nada. Sólo llenar sus bolsillos.

(Llega corriendo un niño y abraza a la señora)

Niño: ¡Hola Abu! En el colegio hoy me enseñaron a hacer eco envases. La seño dice que, si separamos los residuos en casa, podemos llegar a no hacer casi basura…

Señora: (casi sin escucharlo) qué lindo…Me alegro…

Niño: escuchaste Abu, no tenemos que tirar la basura, así como lo hacemos. Imagínate si todos lo hacemos…Casi que no haríamos basura…

Señora: claro, claro.

Joven: ¿cómo es eso?

Niño: la seño nos mostró un video de muchos basurales. ¿sabías que mis pañales de bebé pueden estar ahí? Y la bolsa Abu que tiraste cuando vos eras chica, también.

Nos dijo que está la basura de nuestros abuelos y bisabuelos que vivían por acá. Que está contaminando a la tierra, al aire que respiramos, a todo Abu. Hagamos algo. No me quiero enfermar.

Señora: No querido, vos estás lejos del basural.

Niño: es que nos va a tapar la basura Abu, y todo llega al agua, no voy a tener que tomar cuando sea grande.

Señora: (dirigiéndose a la joven) ay estos chicos, vienen con cada cosa del colegio…Mirá si vamos a tener que separar la basura, qué ridículo, si después va todo al mismo lugar. Que se ocupen los políticos, que para eso les pagamos…

Niño: ¿pero los políticos van a separar la basura? La seño dice que si está sucia ya no sirve para recuperarse. Que, si la separamos en papel y cartón, aluminio, vidrio, plásticos, eco envases, todo después tiene otro uso. Yo no quiero matar árboles Abu…Quiero ser grande y tener bosques y mar donde bañarme. Ríos limpios, como los que me contás de cuando eras chica…Yo también quiero disfrutar…

Por algo de todo esto, surge el primero congreso de educación en ambiente. Porque no somos dueños del mundo los que lo pisamos hoy, solo visitantes, de paso. La soberbia que nos llevó a la crisis climática del día de hoy debemos modificarla. No se trata si da fiaca o no. La vida de las generaciones futuras está en juego, incluso las nuestras. Los que hoy podemos decidir si seguir criticando o cambiar el hábito. Aunque parezca insignificante… ¿cuánto contagia una buena acción?

Todo tiene una segunda oportunidad, si dejamos que suceda. Somos consumidores. ¿Qué consumimos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hacemos con lo que no queremos más? ¿Qué otro se haga cargo?

Conciencia y protagonismo son los ejes de este encuentro. Cambios de hábito, aunque den fiaca, aunque desconfíes. Si no hacemos cada uno y entre todos, ese niño del relato y todos los del mundo, tendrán un futuro atado al desastre. Sabes que no exagero. Deja de mirar para otro lado.

Complejo Cultural Cipolletti.

30 y 31 de agosto de 2023

Entrada libre y gratuita.

Te dejo el link.

Podes inscribirte a través de www.siendo.org.ar

Nos vemos ahí

Laura Collavini.

laucollavini@gmail.com