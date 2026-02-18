Tiburones en Río Negro: un estudio cientifico aportó datos inéditos sobre especies clave del Golfo San Matías

En el Golfo San Matías, un estudio reciente confirmó la presencia de cinco especies de tiburones, un hallazgo que aporta información inédita sobre la fauna marina de la región. Entre los ejemplares registrados se encuentran el pez gallo, el cazón, el gatuzo, el gatopardo y el chucho, todos incluidos en alguna categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La campaña científica, desarrollada en el marco del proyecto Corredor de los Cinco Grandes, buscó integrar la conservación marina con el desarrollo sostenible a lo largo del eje costero entre Viedma y San Antonio Este. Para relevar la información, se instalaron cerca de 30 estaciones de vídeo submarinas remotas, lo que permitió estudiar a los tiburones y rayas sin capturarlos ni manipularlos.

«fortalecer la base científica es fundamental para tomar decisiones responsables. Estos estudios nos permiten diseñar políticas públicas que protejan especies vulnerables y consoliden un modelo de desarrollo costero que conviva con la conservación del ambiente», destacó Judith Jiménez, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

Su rol ecológico los vuelve sensibles a impactos humanos

Los tiburones cumplen un rol clave en el ecosistema marino: actúan como depredadores tope, regulando poblaciones y manteniendo el equilibrio de la cadena alimentaria. Sus características biológicas, como el crecimiento lento y la baja fecundidad, los vuelven especialmente sensibles a los impactos humanos.

El proyecto se realizó en colaboración con la Fundación Por el Mar y el Grupo Condros del CIMAS – Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni, con la participación de actores locales.