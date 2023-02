Tiene una enfermedad terminal y vive en una camioneta con su esposa en Neuquén

Luis tiene más de 60 años, padece una enfermedad terminal y se encuentra viviendo en su camioneta con su esposa en el barrio Ruca Antu de Neuquén. El gobierno los asiste con 30 mil pesos y el IPVU les dio un terreno, pero no les alcanza para construir ni para alquilar.

Según contó Luis a Canal 7, trabajó vendiendo verdura en la calle y hasta hace poco vivía con su hijo por su enfermedad, pero junto a su esposa tomaron la decisión de trasladarse y vivir en su camioneta. Ahora viven sin agua, baño, ni comida, en el barrio Ruca Antu de Neuquén.

El hombre relató la situación que atraviesa y contó acerca de su enfermedad. Tiene un problema en el corazón, lo que ocasiona que el órgano trabaje solo al 20%.

«Vivíamos con mi hijo pero él también tiene cuatro chicos y no pueden tenernos más a nosotros porque no hay trabajo, no hay nada», relató Luis. «Yo me siento mal porque me pongo nervioso y discutimos entonces decidimos venir a vivir solos con mi señora«, agregó.

Hace nueve meses le diagnosticaron la enfermedad y se encuentra con tratamiento en el hospital Heller. «Me descompongo a la media noche y tengo que llamar a la ambulancia y por ahí viene a verme porque el corazón me falla mucho y yo no puedo manejar«, contó Luis.

La provincia asiste a la pareja con 30 mil pesos y el IPVU les dio un terreno. «Con la situación en la que estoy no puedo trabajar y no puedo conseguir alquiler porque está entre 40 mil y 50 mil pesos», relató el hombre.

«Estamos sin agua, sin baño, los vecinos nos han dado una mano para comer«, contó Luis. «Comer afuera y dormir en la camioneta, es muy feo», manifestó.

«Si alguno puede ayudar con tablas o chapas, porque no tenemos nada acá», pidió Luis. También le solicitó ayuda al gobierno, «no pido un palacio, pido una casa y un baño, no quiero más nada», finalizó.