Tiziano Gravier, tras la grave agresión que sufrió: «estoy angustiado y triste»

A diez días de haber sufrido una brutal agresión en Rosario, que le provocó una fractura y desplazamiento de mandíbula, Tiziano Gravier rompió el silencio y contó cómo transita este difícil momento. «Hoy estoy angustiado, un poco triste. Me cuesta concentrarme y pienso mucho en lo que pasó», reveló el joven de 20 años que representa a la Argentina en campeonatos de esquí alpino.

«En un país civilizado, romperle la mandíbula a alguien está mal, no importa quién sea. Estoy de acuerdo que la justicia debería actuar con la misma rapidez y eficiencia siempre. Mi mensaje es que quiero que se cumpla la ley para que quede claro que estas cosas no pueden seguir pasando y que cualquiera que cometa un delito debe asumir las consecuencias. No importa quién sea, porque hoy me tocó a mí, pero tengo claro que no soy el primero que sufre este tipo de ataques y Tiziano podría haber sido cualquiera. O sea, Tiziano somos todos», expuso en diálogo con Hola!

El segundo hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier fue operado en el Hospital Universitario Austral el pasado 8 de junio, en una cirugía que duró dos horas. Y aunque al día siguiente recibió el alta médica, este miércoles volverá a pasar por el quirófano porque le encontraron una fisura en la parte delantera de la boca. «La recuperación será lenta y esperemos que pueda llegar a correr el Campeonato Sudamericano en septiembre. Ya se perdió la primera etapa en Francia. Su vuelta dependerá de su evolución», señaló su padre, en relación a las competencias que se perdió el atleta a raíz de este incidente.

En tanto, Mazza aseguró que no piensa en dejar el país, pero espera que se tomen medidas para que ningún joven tenga que pasar por lo que vivió Tiziano. «No siento ganas de venganza, pero me gustaría que, ya que esto le pasó a un hijo mío, y que ha tenido esta repercusión, lo usemos para que sea un ‘basta’», declaró la modelo.

Prisión preventiva por 90 días para los agresores de Tiziano por «lesiones dolosas graves»

Los agresores de 26 y 27 años se presentaron voluntariamente en el Centro de Justicia Penal de Rosario cuatro días después del hecho, en donde fueron imputados por «lesiones dolosas graves», y deberán cumplir una prisión preventiva efectiva por 90 días.

El abogado defensor, Jorge Bedouret, consideró «excesiva» la medida adoptada por el juez y puso en dudas la lesión y la operación de Tiziano.

Ante esas declaraciones, Valeria Mazza, indicó: «Yo no puedo opinar sobre lo dictaminado por la Justicia porque no es lo mío y no tengo ni idea, dejo que la Justicia actúe».

En esa línea, dijo: «Me sorprende un montón lo que dijo el abogado porque pensé que había arrepentimiento y no dudas. Es muy fácil de comprobar todo lo que pasó, con hacer un llamado al hospital o al médico en dos segundos tenés toda la prueba de lo que ocurrió. Por eso no entiendo dónde está la duda», resaltó.

Para Mazza, en este caso la Justicia «funcionó», y señaló que «eso es lo que pedimos a gritos en este país».