Topa contó su trabajo por «infancias libres» antes de su gran show en Cutral Co

Diego Topa presentará su show en Cutral Co como cierre de las actividades del mes de las infancias que organizó el municipio cutralquense. Está previsto que este sábado desde las 16 suba al escenario en el Parque de la Ciudad, aunque las puertas se abrirán a las 13, porque hay actividades previas. La entrada será libre y gratuita. Es la primera vez que el actor y animador infantil pisará el suelo de la comarca petrolera.

Desde que atiende la llamada, se advierte la energía de Diego que llegará a Cutral Co, por primera vez, y traerá «Topa, e Viajero» su último disco. Junto a él estarán cuatro actores y bailarines. “Es un show hermoso que vengo haciendo y ofrecemos un recorrido por toda mi carrera musical con canciones que no solo conocemos los más chiquitos, sino los grandes también”, indica en diálogo con RÍO NEGRO.

El actor que hace poco más de dos décadas está en la escena, explica que el show es muy participativo con la gente por lo que todos bailan y cantan.

– Después de la pandemia, ¿te costó el reencuentro con el público o fluyó todo más fácil?

– “Fue en Chile el primero y fue una verdadera explosión, así que no me costó nada. Cuando hay cariño todo está bien. La verdad que es la conexión más sincera. Fue como que no hubiera existido el tiempo, más allá de extrañar estar cerquita de todos”.

Diego Topa traerá su último disco y repasará sus anteriores propuestas.

¿Advertís una energía distinta en el público del interior que en el de las grandes capitales?

– “Si lo reveo imagínate que mucha gente no tiene oportunidad de venir a la capital y lo agradece mucho. No te hablo solamente de irme al sur o al norte, te hablo de irme a 100 kilómetros de capital. Lo agradecen un montón y estamos en un momento superdifícil y que uno pueda hacer un show con entrada libre y gratuita, hoy la familia lo agradece un montón y sobre todo llevando alegría”.

– En tu visión: ¿considerás que hoy las infancias son más libres?

“Si, de hecho lo hago, me encanta acompañar, porque me parece que la libertad es fundamental para darle a las a los más chiquitos, y sobre todo a la primera infancia. Lo trato de hacer siempre, en todas mis canciones, siempre trato de poner un mensaje. En este último disco, una de las canciones más importantes habla de la libertad. Se llama “Sé como tu quieras ser”. Y es eso que sean libres y elijan absolutamente todo lo que quieran, en todo lo que quieran. Siempre voy poniendo mi granito de arena. Por ahí hoy los más chiquitos no se dan cuenta, pero un día van a decir: mirá lo que nos cantaba Topa. Toda esa energía y a pesar de que no entiendan todas las palabras quedan en un lugar”.

– Volviendo al show ¿habrá un guiño para los adultos?

– “Siempre hago que la familia se divierta entera: papá, mamá, abuelos, tíos. La verdad es que me preocupo mucho por eso porque si lo disfrutan los chicos, los grandes me parece que también debería pasar. Y sucede eso, la verdad que sí y eso me enorgullece mucho porque me encanta trabajar para la familia. Y es un momento que queda guardado para siempre, tanto para los chiquitos como la familia entera”.

¿Te consideras como referente para los futuros artistas infantiles?

– “Si, ya lo soy porque tengo más de veinte años y lo que veo en la devolución de los adolescentes que van mucho al show y eso es parte del regalo que me da la vida, de poder ser un referente infantil donde me puso la gente. Y ese lugar lo cuido, lo valoro, lo respeto. Ahora que estoy haciendo estos shows masivos, la cantidad de adolescentes que me dicen llorando: te amamos Topa”.

¿Por qué crees que llegaste a este punto?

-“Tiene que ver, fundamentalmente, con el amor que le pongo a esto y que es la base de todo: el amor, la pasión, amo trabajar para la familia y los más chiquititos y es parte de la magia que va a sucediendo”.

Finalmente, Topa hace la invitación para el espectáculo que durará una hora aproximadamente: “Vénganse descansados, no van a parar de cantar, de bailar y saltar. De verdad es una gran fiesta. Los espero con ganas de disfrutar, de pasarla bien, de conectarse con el alma de niños y pasar juntos en familia. Ya los de todas las localidades cercanas, también, las puertas están abiertas».