Tormenta, granizo y fuertes vientos activan alertas en 12 provincias: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

La primavera y el Día del Estudiante llegan con tormentas y viento: ¿cómo afectará a Neuquén y Río Negro?

Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas. Además, hay activas provincias con alertas activas por viento. Acá los detalles.

En cuanto a las alertas activas por tormenta y granizo, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia un alerta amarillo que rige este jueves para zonas de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Salta y Jujuy.

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, «el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h».

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Alerta por viento en cinco provincias: cuáles son las afectadas

El mal clima se mantiene este jueves en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de Chubut, San Luis, Córdoba, San Juan y La Rioja.

De acuerdo con el reporte del organismo, el aviso amarillo indica que “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h».

Con información de Agencia de Noticias Argentinas.