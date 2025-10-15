Semana de clima extremo: lluvias intensas, tormentas aisladas y descenso de temperaturas se avecinan

Neuquén y Río Negro se preparan para jornadas con lluvias y posibles tormentas debido al ingreso de un frente frío que avanzará desde el sur del país a partir del miércoles. Según alertas meteorológicas, la cordillera del sur de ambas provincias, así como Chubut, registrarán precipitaciones significativas durante los próximos días.

Durante este martes, el país mantiene condiciones estables, pero el frente frío comenzará a generar inestabilidad primero en el sudoeste bonaerense y en el centro de La Pampa, con lluvias aisladas y de corta duración, según Meteored.

El desplazamiento del sistema hacia el centro del país durante el jueves provocará lluvias débiles y dispersas en San Luis, Córdoba, Santa Fe, el norte de Buenos Aires y sectores de Entre Ríos, aunque sin tormentas severas por la limitada humedad atmosférica.

El núcleo de mayor actividad se concentrará sobre el noreste argentino. Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones podrían registrar tormentas localmente intensas, con acumulados de lluvia superiores a otras regiones. Para el viernes, el frente avanzará hacia el norte, generando precipitaciones en el noreste y noroeste argentino, además de chaparrones aislados y tormentas puntuales en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Alertas por fenómenos puntuales: ráfagas de hasta 75 km/h

Se mantienen alertas por fenómenos puntuales: ráfagas del norte de hasta 75 km/h en San Luis, Catamarca y sur de La Rioja, y viento zonda en el sur de Mendoza, según Meteored Argentina.

Hacia el fin de semana, se espera que las condiciones de inestabilidad disminuyan progresivamente con el alejamiento del sistema hacia Brasil. El ingreso de aire más seco y estable favorecerá la disminución de la nubosidad y un descenso de las temperaturas, especialmente en las mañanas del sábado y domingo en la zona central.

El sábado, las lluvias se retirarán del norte argentino, quedando solo focos aislados en el noroeste. Para el domingo, predominarán cielos despejados y vientos del sur, marcando un fin de semana estable con temperaturas moderadas, sin eventos de inestabilidad significativos y con un respiro luego de varios días con actividad convectiva en distintas regiones del país.