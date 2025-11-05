Tormentas en el radar del Alto Valle: actividad eléctrica en aumento en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas, «algunas localmente fuertes». Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informaron que los radares ya registran actividad eléctrica en aumento en el Alto Valle y la cordillera de Neuquén. En Río Negro también rige una advertencia por fuertes lluvias.

Según difundieron desde la AIC, a través de los radares se observa que los colores van pasando del verde al amarillo y, en sectores, al anaranjado. «Muestra la intensidad del fenómeno. A mayor color, mayor probabilidad de precipitaciones intensas», explicó el meteorólogo, Fernando Frasetto.

En cuando al Alto Valle, comentó que lo muestran las imágenes «son rayos, actividad eléctrica en esos puntos». Agregó que se registran «descargas eléctricas» que «pueden estar asociados a precipitaciones».

Alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro: advierten inestabilidad hasta la próxima semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por fuertes tormentas que afectarán a Neuquén y Río Negro. La inestabilidad regirá al menos hasta este jueves, aunque las autoridades provinciales advierten que las condiciones meteorológicas podrían extenderse hasta la próxima semana.

El organismo nacional detalló que el área será impactada por fenómenos localmente intensos, caracterizados por actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h, caída ocasional de granizo y lluvias abundantes en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada estimados entre 10 y 30 mm. El director de Protección Civil de Neuquén, Carlos Cruz, confirmó que este pronóstico rige desde la noche de hoy hasta mañana jueves.

Si bien la alerta principal del SMN finaliza el jueves, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó un panorama más prolongado de inestabilidad. Según la AIC, la próxima semana podría presentarse nuevamente con un período inestable y la formación de tormentas. En cuanto al fin de semana, la AIC indicó que a partir del viernes 7 se esperan «mejoras temporarias», con la presencia de lluvias débiles y dispersas en áreas como Neuquén capital y Cipolletti durante la tarde, mientras que General Roca tendrá un día nublado pero más estable.

El sábado, el panorama será similar, con la previsión de lluvias débiles, aunque confinadas al horario nocturno en Neuquén y Cipolletti. La mayor inestabilidad está prevista para el domingo, ya que el Alto Valle espera «posibles tormentas» durante la tarde y períodos de inestabilidad durante la noche. En la zona de la cordillera se aguarda un fin de semana parecido, con lluvias débiles el sábado y posibles tormentas para el domingo. La excepción en la región será la costa atlántica, que tendrá un fin de semana totalmente opuesto, con jornadas templadas, días soleados y escasa presencia de viento.