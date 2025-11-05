Advierten que las tormentas se quedarán en Neuquén y Río Negro hasta la próxima semana: qué pasa el finde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro. Si bien rige hasta este jueves, autoridades provinciales advierten que las condiciones meteorológicas podrían quedarse hasta la próxima semana. Qué pasa este fin de semana.

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, caída de granizo ocasional y caída de agua abundante en periodos cortos«, precisó el organismo nacional para hoy y mañana. Asimismo, aclararon que se esperan «valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm».

Carlos Cruz, director de Protección Civil de Neuquén, precisó que esto rige a partir de esta noche hasta mañana jueves, al menos.

Esto se debe a que, según anticipó por su parte la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para Neuquén y Río Negro, «durante la próxima se espera nuevamente un período inestable con tormentas».

Qué pasa este fin de semana en Neuquén y Río Negro

Desde AIC indicaron que a partir de este viernes 7 se prevén «mejoras temporarias». Si bien no hay pronosticado tormentas, sí anticiparon «lluvias débiles y dispersas» para Neuquén capital y Cipolletti durante la tarde. En General Roca no se aguarda una jornada inestable, pero sí nublada.

Para el sábado ocurre un panorama similar: en Neuquén y Cipolletti esperan lluvias débiles, pero para el horario nocturno.

Mientras tanto, para el domingo todo el Alto Valle aguarda «posibles tormentas» durante la tarde y periodos de inestabilidad durante la noche.

En la cordillera anticipan un fin de semana similar, ya que AIC marcó lluvias débiles y periodos de inestabilidad para este sábado, mientras que para el domingo el pronóstico marcó posibles tormentas.

Por último, en la costa atlántica tendrán un fin de semana completamente distinto, debido a que esperan jornadas templadas, días soleados y poca presencia del viento.