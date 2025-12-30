ESCUCHÁ RN RADIO
Tormentas fuertes y granizo: ocho provincias bajo alerta amarilla este martes

El SMN advirtió por lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo en una amplia franja del país durante la jornada.

Por Redacción

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por eventos climáticos adversos en distintas regiones del territorio argentino. Foto: Gentileza NA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo que alcanzará este martes a ocho provincias, con lluvias intensas y ráfagas que podrían generar complicaciones en varias zonas del país.

El mapa del mal tiempo se amplía y alcanza a gran parte del país

Las advertencias incluyen a Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, San Luis y Mendoza, donde se esperan fenómenos de variada intensidad a lo largo de la jornada.

El fenómeno previsto contempla tormentas que podrían desarrollarse de manera localizada, con impacto desigual según la región y el momento del día.

Alerta por tormentas en ocho provincias. Foto: Gentileza Noticias Argentinas.

Desde el SMN señalaron que algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte, con eventos breves pero concentrados, capaces de generar anegamientos temporarios y dificultades en la circulación.

El organismo precisó que estas condiciones estarán acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas que rondarán los 70 km/h y ocasional caída de granizo en sectores puntuales.

Cuánta lluvia se espera y qué zonas podrían complicarse más

El pronóstico oficial prevé valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de forma puntual en áreas específicas.

Ante este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones preventivas vinculadas a la seguridad personal y al resguardo de viviendas y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Entre las sugerencias, el organismo pidió evitar salidas innecesarias, asegurar elementos sueltos, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua y buscar refugio inmediato en lugares cerrados si se permanece al aire libre.

Las alertas continuaban vigentes durante la mañana de este martes y el SMN mantenía el monitoreo permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas en las zonas afectadas.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas


Temas

Granizo

smn

Tormenta

