Tormentas fuertes y granizo: ocho provincias bajo alerta amarilla este martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por eventos climáticos adversos en distintas regiones del territorio argentino. Foto: Gentileza NA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo que alcanzará este martes a ocho provincias, con lluvias intensas y ráfagas que podrían generar complicaciones en varias zonas del país.

El mapa del mal tiempo se amplía y alcanza a gran parte del país

Las advertencias incluyen a Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, San Luis y Mendoza, donde se esperan fenómenos de variada intensidad a lo largo de la jornada.

El fenómeno previsto contempla tormentas que podrían desarrollarse de manera localizada, con impacto desigual según la región y el momento del día.

Alerta por tormentas en ocho provincias. Foto: Gentileza Noticias Argentinas.

Desde el SMN señalaron que algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte, con eventos breves pero concentrados, capaces de generar anegamientos temporarios y dificultades en la circulación.

El organismo precisó que estas condiciones estarán acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas que rondarán los 70 km/h y ocasional caída de granizo en sectores puntuales.

Cuánta lluvia se espera y qué zonas podrían complicarse más

El pronóstico oficial prevé valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de forma puntual en áreas específicas.

Ante este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones preventivas vinculadas a la seguridad personal y al resguardo de viviendas y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Entre las sugerencias, el organismo pidió evitar salidas innecesarias, asegurar elementos sueltos, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua y buscar refugio inmediato en lugares cerrados si se permanece al aire libre.

Las alertas continuaban vigentes durante la mañana de este martes y el SMN mantenía el monitoreo permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas en las zonas afectadas.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas