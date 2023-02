Trabajadores del servicio de prevención de violencia están de paro: piden mejoras laborales

Trabajadores del servicio de prevención de violencia se encuentran de paro y realizando distintas actividades desde enero. Exigen mejores condiciones laborales ya que, según indicaron, la falta de recursos dificulta el desarrollo laboral.

El servicio de prevención de violencia que depende del ministerio de Desarrollo Social se encuentra de paro y realizando actividades en el contexto de un reclamo que vienen ejecutando desde enero.

«Tenemos problema de recursos de toda índole, falta de profesionales, computadoras, y más», explicó la delegada, Cecilia Medina a Am Cumbre. Indicó que trabajan en un lugar hace menos de un año, pero no hay aire acondicionado y ahora no cuentan con gas.

«Se nos había planteado que se iba a instalar aire acondicionado ya que en el lugar donde estamos hace muchísimo calor y las compañeras se han descompuesto«, expuso Medina. «Luego de iniciar nuestra medida nos cortaron el gas porque había perdidas», mencionó.

La delegada relató que hace menos de un año se encuentran trabajando en el edificio, «supuestamente estaba habilitado para que el personal pudiera ejercer su tarea, no obstante el gas no estaba en condiciones, hoy no lo tenemos», manifestó.

También, Medina dijo que la luz no da a basto porque es un edificio viejo y la conexión no logra sostener el equipamiento que necesita el servicio, como las computadoras y la climatización.

«Iniciamos nuestra medida por la condición del edificio y los recursos que se nos vienen prometiendo que no terminan de llegar», detalló Medina. «Estamos de paro y vamos a ir haciendo varias actividades», agregó.

Al igual que hoy, mañana realizarán una panfleteada para exponer la situación del servicio. «Vamos a hacer una actividad a la cual invitamos a las personas a poner su nombre con el lema «las cifras en violencia tienen nombre y apellido»«, contó.

Así, el observatorio de violencia de la provincia difundió que el 46% de las situaciones en Neuquén están relacionadas con violencia económica. «Paradójicamente, los presupuestos en violencia se redujeron abismalmente, cuando la ley 2785 obliga al acompañamiento integral a toda persona que atraviesa violencia familiar», expusieron desde el servicio.

Difundieron la situación que atraviesa el servicio.