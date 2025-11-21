Tragedia en la Ruta 22: la Municipalidad de Catriel decretó tres días de duelo

Río Negro está de luto, luego del trágico choque que se registró en la Ruta Nacional 22. El siniestro dejó como saldo un total de cuatro personas muertas: dos mujeres y dos niños. Las víctimas son oriundas de Catriel, razón por la cual la Municipalidad y el Concejo Deliberante de la ciudad expresaron su más profundo pesar.

Tragedia en la Ruta 22: el comunicado de la Municipalidad de Catriel

La Municipalidad de Catriel informó que ante el “trágico y lamentable” fallecimiento de la reconocida doctora Liliana Cocuzza, su hija Carina Gutiérrez y sus nietos, se dispuso Duelo Municipal por tres días, “en honor a su memoria y en acompañamiento a sus familiares, amigos y allegados”.

“Durante este período, las banderas permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos municipales, y se invita a las instituciones locales a adherirse a esta manifestación de respeto y solidaridad”, señaló el Municipio en sus redes sociales.

“La Municipalidad expresa su profundo pesar por esta irreparable pérdida y extiende las más sinceras condolencias a la familia Cocuzza y a toda la comunidad afectada por este doloroso acontecimiento”, concluyó el comunicado.

Tragedia en la Ruta 22: profundo pesar en Catriel

La Municipalidad de Catriel despidió con profundo pesar a la doctora Liliana Cocuzza, una de las víctimas de la tragedia en la Ruta 22, quien era una médica generalista “de destacada trayectoria y referente invaluable de la Salud Pública rionegrina”.

“Su labor humanitaria, su defensa incansable de los derechos de los pacientes y su enorme vocación de servicio dejaron una huella imborrable en cada persona a la que acompañó con profesionalismo, amor y calidez humana. Acompañamos a su familia, colegas y seres queridos en este doloroso momento.

Q.E.P.D. Dra. Liliana Cocuzza”, señaló el Municipio en redes sociales.

Tragedia en la Ruta 22: suspensión de actividades en Catriel

Paralelamente, la Municipalidad de Catriel informó que, debido al duelo municipal declarado por la tragedia en la Ruta 22, todas las actividades programadas para este fin de semana serán reprogramadas.

“Acompañamos con profundo dolor a sus familiares, amistades y a toda la comunidad afectada por esta inmensa pérdida. Próximamente, se comunicarán las nuevas fechas de las actividades. Agradecemos la comprensión y el respeto de toda la comunidad”, detallaron en redes.

El Concejo Deliberante de Catriel también expresó su profundo pesar ante el trágico siniestro. “Acompañamos con solidaridad a las familias afectadas y compartimos el comunicado oficial emitido en el día de la fecha. Nuestras condolencias y respeto en este momento de inmenso dolor”, apuntó el Concejo en Facebook.