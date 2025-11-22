Profundo dolor por la tragedia de la Ruta 22: Catriel se despide de la doctora y su familia, víctimas del brutal choque

Liliana Cocuzza, su hija y sus dos pequeños nietos fueron las víctimas de una tragedia que enlutó a toda la provincia de Río Negro y sobre todo a Catriel, la ciudad de donde eran oriundas. Todo comenzó con un viaje familiar a Las Grutas que se interrumpió de la peor forma en plena Ruta Nacional 22 en la región del Alto Valle. En medio de la conmoción, se supo que la mujer era una reconocida doctora rionegrina y este sábado será despedida junto a su familia.

Liliana Cocuzza era una médica generalista de la ciudad de Catriel. Según la información que se reveló tras conocerse su trágica muerte, durante muchos años, estuvo a cargo de la asistencia ginecológica en el hospital de Catriel y hasta hace poco, seguía atendiendo consultas de mujeres en la salita periférica del barrio Preiss.

El viernes por el inicio del fin de semana largo, la doctora salió junto a su esposo, su hija Carina, sus dos nietos y un perrito desde Catriel con destino a Las Grutas, pero lamentablemente no llegaron. Cuando circulaban por la Ruta 22 perdieron parte de su equipaje, se tuvieron que detener cerca de Allen en un margen de la vía.

El conductor alcanzó a bajar para recuperar lo perdido y de repente apareció una camioneta Amarok a toda velocidad que se llevó por delante la Ford Ecosport en la que viajaba la familia. En tan solo minutos, el viaje se convirtió en tragedia: el auto se incendió y sólo logró salvarse el marido de Liliana Cocuzza, quien intentó rescatarlos pero no lo logró.

Emotivas despedidas a la doctora de Catriel

Cuando se revelaron las identidades de las víctimas fatales, el municipio de Catriel lanzó un comunicado para informar 72 horas de duelo y hasta el gobernador Alberto Weretilneck se hizo presente con un conmovedor mensaje.

Más tarde fueron llegando más despedidas de dolor de familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso pacientes de la doctora que era muy apreciada en la ciudad.

La intendenta de Catriel, Daniela Silvina Salzotto, se pronunció aparte del comunicado municipal y en un posteo donde adjuntó fotos con la doctora, escribió: «Que dolor tan grande saber que se nos fue una gran profesional médica, con gran vocación de servicio frente a los usuarios de Salud Mental, los abuelos, referente de APS de la salita de salud del barrio Preiss».

Salzotto escribió recordando su vieja amistad y en medio de la conmoción, expresó: «Que dolor tan grande porque hoy pierdo una gran amiga, con quien compartimos muchas horas, trabajo, momentos lindos y la dicha de saber que sus hijos y nietos iban a estar mejor y progresar. Que injusta siento que es la vida a veces en circunstancias de dolor. Te voy a recordar siempre querida Lili como esa mujer luchadora que no se detuvo nunca frente a la adversidad, resistió siempre y por el amor a tu flia y profesionalismo. Vuela bien alto mi querida Lili Liliana Cocuzza, y junto a Carinita y tus dos nietos».

Desde el hospital Catriel Dra. Cecilia Grierson también largaron un comunicado cuando se conoció la muerte de Cocuzza y resaltaron: «Valoramos su dedicación, compromiso y el legado que dejó en nuestra institución». Tras esto expresaron su acompañamiento al marido de Liliana quien también era un trabajador del área de Salud en la ciudad

La redes sociales estallaron en mensajes de familiares y de pacientes de Liliana que la recordaron como una persona alegre y la identificaron como «el ángel de la guarda de los jubilados», una profesional siempre «dispuesta y atenta»: «Doctora Liliana, siempre la recordaré con cariño, fue nuestra doctora, amiga de sus pacientes desde Mtro Ramos Mexia».

La despedida final a la familia de la tragedia en Ruta 22

A 24 del hecho se supo que Liliana Cocuzza y su familia serán despedidos este sábado en la ciudad de Catriel.

Desde Radio Ciudad Catriel 93.1 informaron que el velatorio será este 22 de noviembre en el SUM Municipal con horario a confirmar debido a que están a la espera de que Fiscalía entregue los cuerpos que permanecen en la morgue de Roca.