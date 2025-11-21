Mapa | Dónde fue el trágico choque de la Ruta 22: murieron dos niños y una mujer

En el inicio del fin de semana largo se registró un trágico choque sobre la Ruta Nacional 22 que dejó como resultado tres víctimas fatales, una mujer y dos niños. El grave episodio complicó el tránsito debido a que los vehículos quedaron sobre la calzadas. Mirá dónde ocurrió:

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 22 en el tramo que se encuentra entre la ciudad de Allen y Fernández Oro, precisamente en el kilómetro 1203.

Debido a que el impacto fue sobre la Ruta, los vehículos quedaron sobre la calzada y esto complicó el tránsito normal de los vehículos. Las autoridades informaron desvíos y restricciones.

Choque fatal en la Ruta 22: lo que se sabe del hecho

Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO el violento impacto se produjo entre una EcoSport y una camioneta Amarok.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo ocurrió el hecho, trascendió que se originó mientras la Eco Sport se encontraba detenida sobre un margen de la Ruta Nacional. Aparentemente había sufrido un desperfecto mecánico que obligó al conductor a detener su marcha y cuando el conductor se dispuso a repararla, la camioneta los impactó y los arrastró varios metros.

Cabe resaltar que esto aún es materia de investigación y no fue confirmado por los efectivos policiales, sin embargo lo que si se constató es que tras el fuerte choque, el vehículo en el que viajaba una familia oriunda de Catriel, se terminó incendiando.

En el sitio trabaja personal policial, de Salud y Bomberos Voluntarios.