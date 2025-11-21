Las víctimas del trágico choque de la Ruta 22 eran de Catriel: quién era la mujer y qué se sabe de los niños

El fin de semana largo inició registrando un trágico siniestro en la Ruta Nacional 22. El episodio fue protagonizado por dos vehículos y producto del impacto, murieron tres personas: dos niños y una mujer. En las últimas horas se confirmó quiénes eran.

Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO las tres víctimas fatales eran oriundas de Catriel y se encontraban en medio de un viaje por el fin de semana largo.

En el transcurso de las horas y en medio de una notable conmoción, se supo que la mujer fue identificada como Liliana Cocuzza, quien sería una reconocida doctora de la ciudad de Catriel. En tanto los niños, una nena y un nene, ambos eran sus nietos.

Con ellos se encontraba también el marido de Cocuzza y abuelo de los pequeños, quien logró sobrevivir al choque y fue trasladado en estado de shock al hospital local.

Choque fatal en la Ruta 22: lo que se sabe del hecho

El trágico episodio se registró minutos después de las 7 a la altura del kilómetro 1203 de la Ruta Nacional 22. El violento impacto se produjo entre una EcoSport y una camioneta Amarok.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo ocurrió el hecho, trascendió que se originó mientras la Eco Sport se encontraba detenida sobre un margen de la Ruta Nacional. Aparentemente había sufrido un desperfecto mecánico que obligó al conductor a detener su marcha y cuando este se dispuso a repararla, la Amarok los impactó por detrás y los arrastró varios metros.

Cabe resaltar que esto aún es materia de investigación y no fue confirmado por los efectivos policiales, sin embargo lo que si se constató es que tras el fuerte choque, el vehículo en el que viajaba una familia oriunda de Catriel, se terminó incendiando.