Tragedia en Ruta 7, cerca de El Chañar: un hombre de Mendoza murió tras un vuelco, su acompañante está herido

Este domingo un trágico vuelco tuvo lugar sobre Ruta 7, a la altura de Picada 9. Según detallaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, el accidente ocurrió durante la madrugada y se habría producido tras un despiste. El conductor murió en el acto, y su acompañante resultó herido.

Según informó el comisario Emilio Eduardo Díaz, el accidente ocurrió a las 02.40 sobre Ruta 7 a la altura de Picada 9. El accidente se produjo luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, un Citröen C3, y volcara.

Al llegar al lugar, la Policía confirmó que ambos salieron despedidos del auto. En la vera de la ruta estaba el acompañante, con heridas y golpes, y el cuerpo sin vida del conductor. De inmediato trasladaron al joven al hospital.

La policía confirmó que la víctima fatal tenía 25 años y era oriundo de Guaymallén, Mendoza. El acompañante tiene 26 años y es de Tucumán.

«Por disposición de la fiscal Lucrecia Sola, de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas de Neuquén, se dio intervención a Accidentología Vial para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del siniestro», indicó Chañar Digital.

Tras el test de alcoholemia se confirmó que tenía 2.13 g/l.

Choque y vuelco de un colectivo sobre Ruta 151: una persona fue trasladada en «código rojo» a Cipolletti

La Ruta Nacional 151, a la altura de Sargento Vidal, fue protagonista de un grave siniestro vial este sábado. Cerca de las 14 se registró un choque frontal que tuvo como protagonistas un colectivo Pehuenche y una camioneta. La jefa de tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos, confirmó a Diario RÍO NEGRO el hecho. Una persona fue trasladada al hospital en «código rojo».

Según pudo averiguar este medio, el impactante episodio se ubicó en el kilómetro 56 de la Ruta 151, a pocos kilómetros de la localidad Sargento Vidal.

Allí, una Renault Kangoo que circulaba en sentido sur-norte cuando impactó con el lateral izquierdo delantero de un camión Volkswagen que viajaba en sentido contrario.

Por este incidente, el camionero frenó de golpe y, para evitar chocarlo, un colectivo Pehuenche que iba detrás (y en el que viajaban 16 pasajeros además del conductor) se desplazó de forma brusca hacia la banquina contraria y volcó sobre su lateral izquierdo.