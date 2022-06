Transportistas cumplen la primera semana de medidas frente a los reclamos

La Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (UNTRA) y los fleteros autoconvocados cumplen la primera semana de medidas ante los reclamos. Aseguran que hasta el momento no han obtenido respuestas por parte del gobierno nacional y provincial.

El delegado de UNTRA Rio Negro, Ariel del Pino explicó que «hubo una reunión a nivel nacional en Buenos Aires respecto al tema de tarifas en la que se ofreció el 15% frente al 45% de aumento que se estaba pidiendo. Como no fue lo que se estaba solicitando se decidió continuar con los reclamos. A nivel provincial tampoco hemos obtenido ningún tipo de respuesta, ni solución por el costo del combustible». Anunció que a las 17:30 hay una asamblea en Allen que definirá las próximas acciones a seguir.

Los referentes anunciaron que quienes llevan el reclamo son alrededor de 50 transportistas de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Roca, Huergo, Villa Regina y Chichinales.

La protesta comenzó el miércoles 22 con un corte sobre Ruta 22 y Ruta 65 en General Roca. Los manifestantes bloquearon el paso de camiones de cargas generales y especiales, como no se obtuvo ningún tipo de solución la medida se extendió durante la semana.



El reclamo

Los transportistas se unieron al reclamo declarado por el gremio de la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (UNTRA) en Buenos Aires que anunciaba movilizaciones en varias provincias. Ante esta situación, los fleteros autoconvocados de la zona acompañaron el reclamo del gremio, pero también solicitaron un subsidio.

Tanto los transportistas como los fleteros reclaman al gobierno nacional un paquete de medidas para amortiguar los efectos de la crisis del sector.

Los transportistas en un comunicado que difundieron explicaron que se le exigió la intervención del gobierno nacional para que se elimine la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional LINTI, el único documento que los habilita a realizar el transporte interjurisdiccional de cargas. Piden que se haga cada dos años ya que aseguran que hay gente que no puede pasar el examen psicofísico y se quedan sin trabajo. Desde UNTRA calificaron este requisito como «un sistema de enseñanza ineficiente que atenta el derecho constitucional de acceder a un empleo».

También se solicita la aplicación de una «cláusula gatillo» para que las tarifas sean proporcionales a la suba de combustible. Respecto a las condiciones en los espacios laborales, el documento expresa la necesidad de que se realicen «mejoras en las instalaciones de las playas de estacionamiento, tanto en seguridad como calidad de prestación».

Los fleteros autoconvocados de la región reclaman al gobierno provincial por un subsidio para los transportistas de la zona. El delegado, Ariel del Pino explicó que «paralelamente a nuestro reclamo queremos pelear por un subsidio por parte de la provincia para los transportistas de la zona. Creemos que así como la provincia subsidia a las grandes empresas, puede colaborar con ellos».

Los cortes dificultaron el tránsito en las rutas

Las medidas anunciadas por los manifestantes involucraron cortes de rutas en diferentes ciudades. Las manifestaciones iniciaron con quemas de gomas sobre las rutas y en los ingresos a los puentes.

En General Roca sobre las rutas 22, 6 y 65, en Cipolletti sobre Ruta 22 en el ingreso a la Isla Jordán, en los tres puentes carreteros de Río Negro y Neuquén: en Cipolletti y Neuquén, el Tercer Puente y el puente que une Cinco Saltos con Centenario. La medida solo afectó a los camiones de cargas, pero dificultó el tránsito en la zona de los puentes carreteros.

Los vehículos particulares y los transportes de pasajeros no fueron afectados por la medida. También se permitió el paso de los camiones con medicamentos, y aquellos que transportaban oxígeno para las clínicas y centros médicos.

Esta tarde habrá una asamblea en la que definirá cuántos cortes habrá mañana. El delegado, Ariel del Pino comentó que «en la asamblea se va a definir si habrá uno o más puntos de protestas. La idea no es perjudicar a la gente, sino que el gobierno escuche los reclamos de los trabajadores. Somos gente laburadora, pedimos que nos dejen trabajar tranquilos. Hace un tiempo éramos trabajadores esenciales, pero hoy no nos dan ni gasoil para trabajar y es tan caro que los viajes no son rentables. Creemos que tenemos derecho a llevar el pan a nuestras casas. Los que estamos acá somos trabajadores transportistas de larga y corta distancia, otros realizan viajes internacionales a Brasil o Chile. Queremos que escuchen nuestras demandas, es la primera vez en años que estamos sobre las rutas reclamando».