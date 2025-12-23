Tras el accidente de Christian Petersen, un nuevo rescate de alta montaña movilizó a brigadistas en el Volcán Lanín

El Volcán Lanín vuelve a estar en el centro de una emergencia. Mientras la comunidad gastronómica y el público siguen con atención la evolución de Christian Petersen —quien sufrió una descompensación días atrás en pleno ascenso—, un nuevo accidente obligó a desplegar un complejo operativo de evacuación en las laderas del gigante neuquino.

Esta vez, la alerta se encendió a las 6 de la mañana del lunes. Una mujer de 30 años, oriunda de Buenos Aires, sufrió una fuerte caída mientras subía a la altura del refugio Caja. El impacto le provocó un golpe en el párpado izquierdo con sangrado y hematoma, además de traumatismos en el muslo y la cadera que le impidieron continuar por sus propios medios.

Rescate en el Volcán Lanín: en operativo de relevo en terreno hostil

La respuesta del ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) fue inmediata. Dada la complejidad del terreno y la necesidad de un descenso rápido, se activó un sistema de dos cuadrillas de rescate:

Primer contacto: cinco rescatistas ascendieron hasta la zona de refugios y tomaron contacto con la paciente a las 9:20. Allí, bajo directivas médicas del Hospital de Junín de los Andes, lograron estabilizarla.

El relevo: una segunda cuadrilla partió hacia el sector conocido como La Directa. Allí se realizó el traspaso de la camilla a las 11:40, permitiendo que personal «fresco» completara el tramo final del descenso.

La preocupación en la montaña tras la descompensación de Christian Petersen en el Volcán Lanín

Este rescate no es uno más. Ocurre en una semana donde el Lanín es noticia nacional por el delicado cuadro de salud de Petersen. La repetición de incidentes en alta montaña pone bajo la lupa no solo las condiciones climáticas, sino también el nivel de exigencia física que demanda el volcán más alto de la provincia.

Finalmente, cerca de las 14:30, la andinista fue entregada a una ambulancia en la base del volcán y trasladada al hospital local. Desde el Parque Nacional Lanín destacaron que, gracias a que la mujer contaba con un guía habilitado y el equipamiento correcto, el operativo pudo coordinarse con éxito.