Salud de Christian Petersen: el entorno del chef pidió “tranquilidad” ante su delicado cuadro

Tras diez días de extrema preocupación en el ámbito gastronómico, la salud de Christian Petersen continúa siendo el centro de atención. El reconocido chef de 56 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de sufrir una grave descompensación el pasado 12 de diciembre durante una excursión en el volcán Lanín, provincia de Neuquén.

En las últimas horas, Sole Martins, cocinera, productora gastronómica y socia del chef —con quien compartió pantalla en proyectos como «El Hotel de los Famosos» de El Trece—, rompió el hermetismo reinante para referirse al presente de Christian Petersen. Qué dijo.

La salud de Christian Petersen: el sostén familiar y un mensaje de reflexión

Consultada por La Nación, Sole Martins fue breve pero contundente respecto del estado de Christian Petersen: “La familia necesita tranquilidad”, expresó, haciendo hincapié en la prioridad absoluta de proteger la intimidad del círculo íntimo ante el cuadro de extrema gravedad.

En su contacto con la prensa, Martins confirmó que el chef se encuentra en el sur argentino acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi. La pareja, que contrajo matrimonio en abril de este año tras varios años de relación —se conocieron en el set de «El Gran Premio de la Cocina» de El Trece—, se mantiene unida junto al resto de la familia Petersen a la espera de nuevos avances clínicos.

El pedido de cautela de Martins también se trasladó a las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la socia del chef compartió una placa con un mensaje que funcionó como llamado a la reflexión: “Sean buenos, sean amables, sean el tipo de persona con quien quisieran encontrarse en este mundo”. El gesto fue interpretado como un pedido de empatía hacia el tratamiento mediático de la salud de Petersen, en línea con el malestar expresado por la familia ante algunas versiones extraoficiales.

La salud de Christian Petersen: el parte médico y la evolución en terapia intensiva

El diagnóstico oficial emitido por el Ministerio de Salud de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo confirmó que el cocinero cursa una “falla multiorgánica”, un cuadro que requiere atención médica especializada permanente.

Según fuentes institucionales, Christian Petersen fue derivado inicialmente desde el Hospital de Junín de los Andes tras ser asistido por personal de Gendarmería Nacional y guías de montaña durante el descenso del Lanín.

A pesar de la reserva solicitada por la familia, en las últimas horas del domingo se reportaron los primeros signos de una leve evolución en la salud de Christian Petersen. Versiones cercanas al entorno laboral del chef indicaron que fue extubado y que ha mostrado pequeñas respuestas emocionales hacia sus allegados, aunque su estado general sigue siendo reservado y crítico.