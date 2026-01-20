Trasladaron a Trelew al brigadista herido en los incendios de Chubut: continúa en terapia intensiva

La lucha contra el fuego en la cordillera dejó una marca dolorosa en la comunidad de Lago Puelo. Manuel Hidalgo, el brigadista de 42 años que resultó gravemente herido durante el combate de las llamas, fue trasladado de urgencia hacia la ciudad de Trelew en un avión sanitario. El movimiento fue decidido por los especialistas de Bariloche para garantizarle el acceso a intervenciones de alta complejidad.

Actualmente, el brigadista permanece en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de una clínica privada de Trelew. Aunque su estado es estable, la profundidad de sus lesiones requiere un abordaje quirúrgico minucioso.

Qué dijo el último parte médico: los detalles que brindó la hermana del brigadista

Jazmín Hidalgo, hermana del brigadista, llevó tranquilidad a la Comarca al confirmar que Manuel está respondiendo positivamente al tratamiento. Sin embargo, explicó que el traslado fue esencial para que sea asistido por un equipo de cirugía plástica.

“Los médicos nos dicen que responde muy bien a cada paso y creen que lo mejor es realizarle las curaciones en quirófano”, detalló Jazmín a ADNSur. Este entorno estéril es vital para evitar infecciones y asegurar el éxito de las futuras cirugías reconstructivas que Manuel necesita.

La historia de Manuel conmueve a la región no solo por su herida, sino por su rol solidario. Mecánico de oficio, Manuel no solo enfrentaba las llamas cara a cara, sino que era el encargado de que el equipamiento no fallara.

Reparaba las motobombas y herramientas de los brigadistas comunitarios en medio de la emergencia. Sus allegados lo definen como un hombre que «colaboraba en cada episodio de incendio arreglando las herramientas de todos».

Se reactivaron varios focos de incendio en Puerto Patriada: el fuego sigue «contenido» pese a las condiciones adversas

Fue un lunes complicado en la lucha contra los incendios en Chubut. En Puerto Patriada, se reactivaron varios focos ígneos que obligaron un gran despliegue del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Pese a las condiciones adversas, informaron que el fuego se mantiene contenido.

El incendio que inició hace aproximadamente dos semanas ya afectó 14.770 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo. Desde el SPMF de Chubut precisaron que aún se desconoce la causa del siniestro.

Después del mediodía, se activaron varios focos, principalmente en los cañadones de El Trueno y Bahía las Percas. También ocurrió en el campo de Payan Delgado.