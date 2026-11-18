Tras alcanzar un entendimiento con bloques dialoguistas para destrabar el debate del Presupuesto 2027, el Gobierno nacional resolvió dar marcha atrás con la eliminación de la movilidad automática para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) liquidados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

De este modo, el oficialismo retiró la modificación prevista originalmente en el artículo 17 del proyecto de ley, que proponía derogar artículos clave de la Ley 27.160, asegurando que tanto los montos mensuales como los límites de ingresos familiares vinculados a las asignaciones continúen actualizándose todos los meses según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC para los titulares.

AUH y SUAF ANSES 2027: cómo seguirá funcionando la movilidad mensual por inflación y los topes de ingresos

Al quedar sin efecto el intento de desindexar estas prestaciones, un escenario similar al ocurrido durante la discusión del Presupuesto 2026, el régimen de asignaciones conserva su esquema de actualización automática y obligatoria:

Ajuste mensual atado al IPC del INDEC : ANSES continuará aplicando incrementos todos los meses sobre la AUH , la Asignación por Embarazo (AUE) , el Complemento Leche y las asignaciones familiares contributivas del SUAF , tomando como referencia la variación inflacionaria registrada dos meses antes (tal como rige para las jubilaciones y pensiones bajo el Decreto 274/2024).

: continuará aplicando incrementos todos los meses sobre la , la , el Complemento Leche y las asignaciones familiares contributivas del , tomando como referencia la variación inflacionaria registrada dos meses antes (tal como rige para las bajo el Decreto 274/2024). Actualización de los rangos de ingresos del SUAF: el retroceso oficialista también preserva la movilidad sobre los topes máximos de ingresos individuales y del grupo familiar que habilitan el cobro de asignaciones para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo, evitando que los aumentos salariales nominales expulsen automáticamente a las familias del sistema.

el retroceso oficialista también preserva la movilidad sobre los topes máximos de ingresos individuales y del grupo familiar que habilitan el cobro de asignaciones para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo, evitando que los aumentos salariales nominales expulsen automáticamente a las familias del sistema. Proyección inmediata para diciembre 2026: con esta fórmula vigente, el organismo previsional ya tiene confirmado un aumento exacto del 2,17% para diciembre 2026, elevando la AUH general a $163.075 brutos y la AUH con plus patagónico de Zona 1 a $211.998 brutos por menor.

ANSES: cómo quedan las prestaciones tras la definición del Congreso

Prestación o parámetro de la ANSES Propuesta original

(Presupuesto 2027) Situación actual tras el acuerdo Impacto directo en el bolsillo familiar Movilidad de AUH y Embarazo (AUE) Derogación de ajuste automático (art. 17) Se mantiene por Ley 27.160 Aumentos mensuales obligatorios según IPC Asignaciones Familiares (SUAF) Actualización discrecional del Ejecutivo Se mantiene movilidad mensual Suba automática en todos los tramos Topes de ingresos familiares (IGF) Congelamiento o ajuste discrecional Actualización mensual por IPC Evita pérdida del beneficio por paritarias Plus Patagónico (Zona 1) Sin modificaciones en el coeficiente Vigente (+30% diferencial) Protege haberes en Río Negro y Neuquén

Por qué es clave garantizar por ley los aumentos ANSES: el contraste con la Tarjeta Alimentar

Especialistas en políticas públicas y organizaciones civiles destacaron la relevancia institucional de sostener la actualización automática por ley, frente a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo: