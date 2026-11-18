La temperatura del mar, la luz y los vientos pueden favorecer las floraciones de algas tóxicas.

En menos de una semana, siete ballenas francas australes adultas y juveniles aparecieron muertas en distintos puntos de la costa de Puerto Madryn. Así lo confirmó Mariano Coscarella, investigador del CONICET en el Laboratorio de Mamíferos Marinos del CENPAT.

Los hallazgos se suman a una temporada que ya registraba una mortandad inusual de crías desde junio. De acuerdo con los datos preliminares del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), las muertes de esta temporada podrían superar el récord de 2012, cuando se contabilizaron 113 crías sin vida.

Para dimensionar el fenómeno, el censo de septiembre había registrado 1.375 ballenas en las costas chubutenses, de las cuales 409 eran crías. Los especialistas advierten sobre la importancia de interpretar estas cifras en perspectiva histórica.

Por el momento, los equipos científicos trabajan con hipótesis diferentes para explicar la muerte de los distintos grupos de animales. En las crías, los análisis detectaron la bacteria Erysipelothrix rhusiopathiae, asociada a cuadros de septicemia y fallas multiorgánicas.

En cambio, los ejemplares adultos y juveniles presentaban buen estado nutricional y abundante contenido estomacal. Estas características son compatibles, de manera preliminar, con una posible exposición a toxinas naturales.

Qué es la marea roja y cómo se produce

La denominada marea roja es un fenómeno asociado a la proliferación de microalgas, aunque solo algunas especies producen toxinas capaces de afectar a la fauna marina.

Además, el agua no necesariamente cambia de color para que exista toxicidad. Según explicó la Secretaría de Pesca de Chubut en un comunicado sobre una veda, incluso con bajas densidades de células los moluscos pueden contaminarse.

Un antecedente importante ocurrió en el Golfo Nuevo entre el 24 de septiembre y el 11 de octubre de 2022, cuando murieron 30 ballenas francas australes: 26 adultas y cuatro juveniles.

En aquella oportunidad, el Instituto de Conservación de Ballenas confirmó la presencia de toxinas paralizantes, entre ellas saxitoxina, neosaxitoxina y gonyautoxinas, en el contenido intestinal y los tejidos de los animales examinados.

El cese de las muertes coincidió con un marcado descenso de la microalga productora en el plancton. Un estudio publicado este año en la revista Communications Earth & Environment identificó a dinoflagelados del complejo Alexandrium catenella/tamarense como los principales productores de las toxinas paralizantes durante ese episodio.

Estas sustancias pueden incorporarse a la cadena alimentaria. Los organismos que filtran agua para alimentarse, como los mejillones y parte del zooplancton, acumulan las toxinas y pueden transmitirlas a otros animales que se alimentan de ellos.

Luz, temperatura y viento: las condiciones que favorecen las floraciones

Para desarrollarse, las microalgas necesitan luz, nutrientes y condiciones de temperatura adecuadas. Un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) señala que las concentraciones elevadas de nitrógeno y fósforo, la disponibilidad de luz y las aguas cálidas pueden generar condiciones favorables para las floraciones nocivas.

En el caso de Alexandrium, la temperatura también influye en una etapa previa al crecimiento visible. Muchos dinoflagelados se originan a partir de quistes de reposo que permanecen en los sedimentos del fondo marino.

Un trabajo publicado en Applied and Environmental Microbiology mostró que los quistes de Alexandrium catenella necesitan acumular una determinada cantidad de calentamiento para germinar. A medida que aumenta la temperatura, el tiempo necesario para ese proceso se reduce.

El episodio registrado en el Golfo Nuevo en 2022 comenzó a fines de septiembre, durante la primavera austral.

Otro factor importante es el viento. Cuando sopla con intensidad, mezcla las distintas capas de agua y dispersa las células. En cambio, cuando disminuye, la superficie puede calentarse y formar una capa más cálida y estable sobre el agua fría del fondo. Este proceso se conoce como estratificación.

Las condiciones de calma favorecen la estabilidad de la columna de agua y pueden contribuir al desarrollo de algunas floraciones. A su vez, los vientos y las corrientes marinas pueden desplazar las concentraciones de algas a lo largo de la costa.

Cómo llegan las toxinas del plancton a las ballenas

El estudio realizado sobre el episodio de 2022 permite comprender cómo las toxinas producidas por organismos microscópicos pueden llegar a animales de gran tamaño, como las ballenas francas australes.

Investigadoras del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR) y del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), ambos del CONICET, analizaron muestras de fitoplancton, zooplancton, mejillones, peces y mamíferos marinos del Golfo Nuevo.

Según los resultados difundidos por el equipo, los niveles más elevados de toxinas en el mesozooplancton —el zooplancton de tamaño intermedio— se detectaron en las zonas donde las ballenas se alimentaban a fines de septiembre, poco antes del pico de mortandad.

También encontraron toxinas en las heces de ballenas vivas, lo que confirmó que los animales las habían incorporado. El estudio documentó, además, una mortandad masiva de lobos marinos asociada a las mismas sustancias y evidencias de transferencia de la madre al feto.

El dato resulta relevante porque durante octubre las ballenas del Golfo Nuevo se alimentan antes de iniciar su viaje hacia las áreas de alimentación.

Qué se investiga sobre el clima y la mortandad de ballenas

La relación entre las condiciones meteorológicas y las floraciones tóxicas es uno de los aspectos que todavía estudian los equipos científicos.

Distintos grupos de investigación analizan los cambios físicos y químicos del agua durante la temporada para determinar si las condiciones climáticas y oceanográficas, incluido el fenómeno de El Niño, pudieron afectar la disponibilidad de alimento, favorecer las floraciones nocivas o influir en la salud de las ballenas.

En otras poblaciones de ballenas, especialmente en el océano Pacífico, se documentaron episodios de mortalidad vinculados con aumentos de la temperatura superficial del mar.

En el caso de las crías, los investigadores también consideran que las condiciones ambientales pueden influir en la dinámica de los microorganismos. Entre los factores estudiados se encuentran los cambios en la temperatura del agua y las lluvias abundantes.

Por ahora, el posible vínculo entre las floraciones de algas tóxicas y la muerte de los ejemplares adultos y juveniles hallados en Puerto Madryn continúa bajo investigación.

Los próximos resultados dependerán de los análisis de laboratorio. El contenido estomacal se estudia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Trelew, mientras que los tejidos son analizados en el INIDEP. Los plazos estimados van desde unas dos semanas hasta más de un mes, según el tipo de estudio.

Qué precauciones debe tomar la población ante la marea roja

Mientras continúan los estudios, las recomendaciones sanitarias apuntan a evitar el contacto con animales varados y respetar las restricciones vigentes para la extracción y el consumo de moluscos.

Las autoridades recomiendan:

No acercarse ni tocar ballenas varadas, vivas o muertas.

Mantener a las mascotas alejadas de la costa.

Consultar las vedas vigentes antes de consumir moluscos.

No confiar en la cocción ni en el agregado de limón como métodos para eliminar las toxinas.

En este contexto, el Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja recuerda que hervir los moluscos o agregarles limón no elimina las toxinas paralizantes.

El seguimiento sostenido de las condiciones ambientales y el trabajo interdisciplinario de los equipos científicos son fundamentales para evaluar los riesgos de estos fenómenos en el Atlántico Sudoccidental.