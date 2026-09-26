Traslado aéreo de urgencia: un niño de El Bolsón fue derivado de Bariloche a Buenos Aires

Un paciente pediátrico de El Bolsón fue trasladado desde Bariloche a Buenos Aires.

Un paciente pediátrico fue derivado en las últimas horas desde El Bolsón hacia el Hospital Zonal Bariloche y, tras ser evaluado por los equipos médicos, debió ser trasladado anoche en un vuelo sanitario a Buenos Aires para continuar su atención en el Hospital Italiano.

Vuelo sanitario de Bariloche a Buenos Aires

El niño ingresó primero al hospital de Bariloche como centro de mayor complejidad de la región. Allí fue recibido y sometido a los estudios correspondientes.

Ante el probable diagnóstico, los profesionales de la salud coordinaron de manera inmediata su derivación a un centro de mayor complejidad en la capital nacional.

A través de un comunicado, desde el Hospital Zonal Bariloche destacaron que la rápida respuesta fue posible gracias a la articulación entre los equipos de los distintos centros de salud y el ministerio de Salud de Río Negro, que trabajaron de forma coordinada para concretar la atención del menor.

«Cuando trabajamos en equipo, las respuestas llegan», comienza el comunicado explicando el contexto de la situación que necesitó de la intervención articulada «entre los equipos de los distintos hospitales y el Ministerio de Salud de la provincia de RN , que trabajaron de manera coordinada y comprometida, poniendo en el centro el cuidado y el bienestar del paciente».

El comunicado concluyó con: «el trabajo en red y en equipo también es una forma de cuidar».