El hospital de Bariloche operó a una beba prematura de 1,3 kilos y evitó su traslado

El hospital Ramón Carrillo de Bariloche concretó una cirugía de “cierre de ductus arterioso” en una beba recién nacida. La intervención se extendió casi una hora este viernes por la mañana y evitó el traslado de la niña.

“Era una situación clínica de alta complejidad que comprometía su vida”, advirtieron desde la institución.

La cirugía estuvo a cargo del cardiocirujano Felix Trossero, un barilochense radicado en Neuquén. Ante el requerimiento, el médico aceptó trasladarse hasta la ciudad cordillerana, donde junto a los profesionales del hospital público de Bariloche, efectuó la intervención al bebé prematuro.

“Priscilla nació con 29 semanas y hoy tiene 33 semanas de vida. Tenía un ductus arterioso, un vaso sanguíneo pequeño que conecta la aorta con la arteria pulmonar durante el desarrollo del feto. Permite que la sangre del feto evite los pulmones, que no están activos antes de nacer”, especificó Martín Vega, médico neonatólogo del hospital Ramón Carrillo.

Después del nacimiento, se da el cierre natural; de modo que se cierra por sí solo en los primeros días de vida cuando el bebé empieza a respirar. “Sin embargo -aclaró Vega- en los bebés prematuros, eso puede persistir y es como si fuera un canal que hace porque pasa más sangre a los pulmones”.

Comentó que, en una primera instancia, se intenta el cierre con fármacos, pero cuando no sucede se avanza con la cirugía. “Esta debe ser la tercera cirugía en el hospital de Bariloche. Pero siempre dependiemos de que pueda venir el cardiocirujano. Se habló con el doctor Trossero y aceptó venir a operar”, valoró. Acotó que si bien la Neonatología del hospital Ramón Carrillo es de compejidad 3B -la más alta-, a veces no hay especialistas que pueden avanzar en estas intervenciones. “O hay que derivar al bebé que en este caso, pesó 1,3 kilos”, dijo al tiempo que destacó la trayectoria de Trossero que, tiempo atrás, hizo una capacitación en Canadá. El especialista viajó acompañado por la cardiocirujana Idara Zezular, también de Neuquén.

La intervención tomó alrededor de una hora. Foto: gentileza

Respecto al estado de Priscilla, valoró que su estado “es muy bueno, está estable, aunque permanece con el respirador y con medicación para garantizar el correcto funcionamiento del corazón”. De todos modos, advirtió que hay que esperar 48 horas para conocer su evolución.

Desde la dirección del hospital, destacaron que “la cirugía es un ejemplo de la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud, cuando los equipos profesionales, la infraestructura y los recursos disponibles se articulan para resolver situaciones complejas”.

Resaltaron “el compromiso y la labor de todos los equipos que participaron de esta intervención. Cuando la complejidad lo requiere, acercamos al especialista al paciente y fortalecemos la capacidad de respuesta del hospital”.