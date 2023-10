Tres apps para registrar tus gastos y mejorar tu economía doméstica (y un tip para los ansiosos)

Registrar nuestros gastos es un hábito que impacta rápidamente en nuestra economía: podemos detectar gastos hormiga (pequeñas compras que nos desordenan, como un café ocasional o una compra al quiosco todos los días camino al trabajo), ver si estamos cumpliendo con nuestro presupuesto mensual y motivarnos a crear hábitos financieros saludables. Sin embargo, sentarse a diario en la computadora puede parecernos demasiado trabajoso. Hoy te contamos sobre tres apps para registrar tus gastos instantáneamente en tu teléfono.

1.Gestor de gastos – finanzas

El principal punto a favor de ésta aplicación es su simplicidad; permite agregar ingresos, gastos particulares, y pagos habituales (como alquiler, expensas, y otros pagos fijos). En sus categorías predeterminadas para los gastos se incluyen salud, ocio, casa, café, regalos y alimentación, pero podés crear categorías personalizadas. Su particularidad es que ofrece gráficos de barras para visualizar de forma simple los ingresos, gastos, el beneficio y la pérdida. Podemos seleccionar para ver esta información por año, por mes, por semana e incluso por día. Podés descargarla en Google Play o Apple Store.

2. Expenseless

Expensless permite crear presupuestos mensuales y agregar gastos en las categorías de automóvil, deporte, domiciliarios, niños, ocio, salud y belleza, supermercado, transporte, vestimentas y viajes. Aunque su interfaz quizás resulta un poco más antigua, lo que distingue a esta aplicación de las demás es que permite escanear recibos para agregar los gastos. Podés descargarla en Google Play.

3. Mujer financiera

Esta iniciativa trata sobre mucho más que registrar los gastos (te contamos sobre ella en esta nota), pero se destaca su sección dedicada a hacer estas anotaciones: se llama Mis cuentas y es muy cómoda y práctica. Allí podemos categorizar los gastos no solo en las secciones con las que la mayoría de las aplicaciones cuenta (salud, auto, deudas, seguros, educación, comida, deportes, alquiler, supermercado) sino que podemos agregar además si es un gasto fijo o variable, y si corresponde al presupuesto familiar, personal o de negocio. Toda esta información extra se podrá visualizar en el gráfico de torta del resumen mensual, que también se puede descargar para que nos llegue a la casilla de mail como un archivo de Excel que detalla cada gasto e ingreso. Está disponible en Google Play y en Apple Store.

Un tip para los que no tienen paciencia

Si estás todo el día corriendo y no te sobra ni un segundo para frenar a cargar tus gastos en una aplicación, no te vamos a decir que pares un poco; en cambio, hay un atajo para ver los tipos de gastos si usamos la billetera virtual de Mercado Pago. Si bien no es tan preciso como la carga manual (las transferencias aparecerán como «otros» y algunas veces la categoría asignada automáticamente no es la adecuada), esta herramienta nos puede dar una idea general de cuánto de nuestros ingresos le dedicamos a cada cosa mensualmente.

Para ver estos informes, debemos clickear en «actividad» y después en «$… gastados en categorías», donde aparecerá un gráfico de torta que se divide automáticamente según la información con la que cuenta Mercado Pago de los negocios.

Si querés conocer otros consejos y herramientas para adquirir el hábito de ahorro, te contamos sobre algunos otros en esta nota.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN