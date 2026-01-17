Tres heridos en un vuelco en la Ruta 237 de Neuquén: fueron trasladados al hospital de Piedra del Águila

Los equipos de emergencia se trasladaron rápidamente al lugar. Foto gentileza: "En contacto con la gente"

Cuatro personas que viajaban a bordo de un auto Renault Sandero volcaron este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 237 de Neuquén. Tres de los pasajeros fueron trasladados al hospital de Piedra del Águila producto de las heridas. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de salud y la Policía.

Qué se sabe del vuelco ocurrido este sábado en la Ruta 237

Según consignó el medio En contacto con la gente, a raíz del impacto se registraron heridas de diferente consideración. Dado esto, se derivó a los ocupantes al hospital de Piedra del Águila para su correspondiente evaluación.

El Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, Raúl Rifo, informó a Diario RÍO NEGRO que en el vehículo viajaban cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Tres de ellos fueron derivados al hospital de Piedra del Águila «por diversos golpes sufridos», indicó.

Tres de los ocupantes fueron derivados al hospital de Piedra del Águila. Foto: gentileza.

Rifo comunicó que al parecer habrían dado cuatro tumbos. «Al arribo de los bomberos de Junín quedaba un solo ocupante», detalló. Según trascendió, los pasajeros serían oriundos de Zapala.

En el lugar se encontraba el conductor, quien estaría realizando los trámites para trasladar el vehículo nuevamente al lugar de origen. El accidente ocurrió en la zona de Pampa de Alicurá, en cercanías al ingreso a la represa.

Desde el hospital de Piedra del Águila confirmaron a este medio que los pacientes se encuentran estables, sin lesiones de gravedad.