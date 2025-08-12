Tristeza por la muerte de una querida docente de Río Negro: «Dejó una huella imborrable»

Escuelas de Río Negro despidieron con profundo dolor a la docente, Sandra Mabel Núñez, quien falleció este lunes. A traves de redes sociales, sus colegas enviaron el pésame a la familia y destacaron su trayectoria profesional. «Dejó una huella imborrable en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella«, escribieron desde la Escuela de Educación Especial N°3 de Cinco Saltos.

Además, desde el establecimiento rionegrino remarcaron que «Sandra aportó conocimiento y compromiso, como así también brindó calidez, respeto y cariño a cada integrante de la comunidad educativa«.

La escuela informó que «en señal de respeto y acompañamiento a su familia» las clases quedaron suspendidas este martes en ambos turnos.

Asimismo, desde Unter Cinco Saltos expresaron: «Hoy es un día triste, esos momentos en los que pensamos que la vida es injusta. Despedimos a nuestra querida compañera Sandrita Núñez, a quien abrazamos fuerte y recodaremos con mucho cariño». Desde la seccional, extendieron el pésame a sus compañeros de trabajo, familiares y amigos.

Pesar por la muerte de una docente en Cinco Saltos: «Respeto, compromiso y alegría»

En tanto, desde la Escuela N°206 Villa Margarita destacaron que Nuñez «trabajó durante varios años como MAI del Proyecto de Inclusión en nuestro establecimiento». «Fue una docente que realizó su trabajo con respeto, compromiso, alegría y colaboración, convirtiéndose en parte de nuestro equipo», agregaron.

La Escuela N°206 destacó el aporte de Nuñez en la comunidad educativa. Foto: redes.

También se sumaron a las condolencias desde la municipalidad de Campo Grande: «Con profundo dolor, despedimos a Sandra Núñez y acompañamos a su familia en este difícil momento«, indicaron. Por su parte, del Rotary Club Cinco Saltos escribieron: «Con profundo dolor despedimos a Sandra Nuñez y acompañamos a su familia en este difícil momento».