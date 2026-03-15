Tu nombre puede llegar a la Luna: cómo anotarse en la histórica misión Artemis II de la NASA

La NASA ha lanzado una invitación abierta para que la humanidad sea parte simbólica del próximo gran hito en la exploración espacial. A través de su sitio web oficial, cualquier persona puede registrar su nombre para que sea almacenado en un dispositivo digital y viaje a bordo de la cápsula Orion durante la travesía de la misión Artemis II, prevista para este 2026.

Este proyecto busca conectar al público con el primer vuelo tripulado que orbitará nuestro satélite natural en más de 50 años. Los nombres recolectados se incluirán en una memoria USB que acompañará a los astronautas en este recorrido histórico.

Paso a paso: Cómo registrar tu nombre en el Artemis II

Participar es gratuito y solo lleva unos segundos:

Acceder al portal oficial de la NASA dedicado a Artemis II. Completar el registro con nombre y un código PIN de cuatro dígitos. Al finalizar, el sistema genera una tarjeta de embarque digital personalizada que certifica tu participación simbólica en la misión.

Una travesía de 10 días hacia lo desconocido

La misión Artemis II es un despliegue crítico de tecnología y precisión. Durante aproximadamente diez días, la nave Orion, impulsada por el potente cohete SLS, realizará una trayectoria en forma de «ocho»:

La tripulación se alejará a más de 370.000 kilómetros de la Tierra y volarán unos 7.400 kilómetros más allá de la superficie lunar, superando récords de distancia para naves tripuladas.

El objetivo es evaluar sistemas de soporte vital y resistencia a la radiación, datos clave para la futura llegada del hombre a Marte.

Quiénes son los astronautas de Artemis II

El equipo encargado de pilotar esta hazaña está compuesto por cuatro profesionales de élite: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (NASA), junto a Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense).

Tras completar la órbita, la cápsula reingresará en la atmósfera para amerizar en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego.