Camboriú suma la experiencia NASA y se consolida como el destino favorito de los argentinos en Brasil

Space Adventure ocupa más de 4.000 metros cuadrados en Balneário Camboriú y reúne más de 300 piezas originales vinculadas a misiones espaciales de la NASA.

El modelo de entretenimiento temático dejó de ser patrimonio exclusivo de Orlando o de los grandes polos de Estados Unidos. En el sur de Brasil, Balneário Camboriú construye su propio universo: experiencias inmersivas, tecnología de punta y propuestas que amplían la agenda más allá de la playa.

En un año atravesado por la expectativa espacial, la NASA se prepara para la misión Artemis II, que marcará el regreso de astronautas a la órbita de la Luna después de más de cinco décadas, la fascinación por el espacio vuelve a ocupar el centro de la escena. Y esa narrativa global encuentra una escala regional.

A pocos kilómetros de la Argentina, en el corazón turístico de Santa Catarina, funciona Space Adventure, una exposición temática vinculada a la agencia espacial estadounidense que propone un recorrido por más de seis décadas de exploración.

El planetario 4K y los simuladores de despegue forman parte de una experiencia inmersiva que combina tecnología, ciencia y entretenimiento.

Con más de 4.000 metros cuadrados, el espacio reúne más de 300 piezas originales de misiones espaciales: trajes históricos del programa Apolo, objetos auténticos utilizados en órbita y réplicas de naves que reconstruyen la épica de la carrera espacial. El recorrido incluye un planetario 4K, simuladores de despegue, cine inmersivo y estaciones interactivas que convierten la visita en una experiencia sensorial.

La propuesta combina entretenimiento y divulgación científica con una puesta tecnológica que dialoga con las tendencias globales del turismo experiencial. Y los números acompañan: 4,7 puntos en TripAdvisor y 4,9 en Google, con más de 64 mil reseñas que destacan el realismo de las piezas, la calidad del montaje y el nivel de innovación.

El empuje argentino en Santa Catarina

El crecimiento de este tipo de propuestas se inscribe en un contexto más amplio. Según datos de Embratur, Santa Catarina inició 2026 con 205.115 turistas internacionales en enero, un 3,1 % más que en el mismo mes del año anterior.

Dentro de ese flujo, Argentina volvió a posicionarse como el principal mercado emisor: 150.042 visitantes argentinos eligieron el estado brasileño en el primer mes del año. La cercanía geográfica, la conectividad aérea y terrestre y una relación precio-calidad competitiva explican la tendencia.

Un destino que amplía su mapa

El diferencial de Balneário Camboriú es que no se limita al mar. El destino construye un ecosistema de entretenimiento “indoor” que complementa la experiencia de playa y reduce la dependencia del clima.

Entre las propuestas se encuentran el Oceanic Aquarium, con más de 170 especies y recorridos inmersivos; el Parque Aventura Jurássica, que exhibe más de 100 dinosaurios en tamaño real; el Classic Car Show, dedicado a los autos clásicos; y Aventura Pirata, junto a su cine 3D.

En esa trama, Space Adventure no es un atractivo aislado, sino parte de una estrategia que posiciona a la ciudad como uno de los polos turísticos más dinámicos del sur de Brasil.

Lo que antes parecía una postal exclusiva de otros continentes, simuladores, montajes de alto impacto, narrativa inmersiva, hoy se despliega a pocas horas de la Patagonia. Y cada temporada, más argentinos eligen cruzar la frontera para vivirlo.