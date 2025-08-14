Turismo de compras: cómo funciona la billetera que permite pagar en Chile sin efectivo ni percepciones

Con Chile como principal destino turístico para los argentinos en 2025 —más de 290.000 visitantes en mayo, según el Indec—, la billetera virtual Prex lanzó el Bolsillo CLP, una función que permite a los usuarios visualizar su saldo y consumos directamente en pesos chilenos. Te contamos los detalles.

Sin efectivo ni percepciones: la billetera prex facilita el turismo de compras en Chile

La novedad elimina la necesidad de operaciones previas de cambio y ofrece la cotización del día de forma automática, informó el medio MDZ.

«El Bolsillo CLP permite a nuestros usuarios contar con una experiencia de pago más simple, local y transparente cuando viajan a Chile. Resolvemos una necesidad real, ofreciendo mayor claridad sobre saldos y consumos, y eliminando fricciones como el uso de efectivo o la incertidumbre en el tipo de cambio», explicó Daniel Conte, Country Manager de Prex Argentina.

Cómo funciona

El sistema se activa desde la app y registra las compras en comercios chilenos en moneda local. El pago se realiza con la misma tarjeta Prex o mediante tecnología contactless desde el celular. Si no hay saldo en pesos chilenos, el débito se efectúa desde la cuenta en dólares o pesos argentinos.

Una ventaja adicional es que las operaciones no están alcanzadas por el 30% de percepción de Ganancias ni por el Impuesto PAIS, lo que, según la compañía, hace más competitiva la propuesta frente a otros medios de pago.