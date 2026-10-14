Turismo deportivo en Bariloche: el motor que busca crecer fuera de temporada

Un informe del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (Cietes) midió el impacto del turismo de eventos deportivos en Bariloche, por fuera de las temporadas altas. El estudio fue realizado en 2025 y presentado en la tercera edición de las Jornadas de Investigación y Extensión de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro días atrás.

Dos años atrás, el Cietes, dependiente de la sede Andina de la UNRN, firmó un convenio con el Emprotur de Bariloche para conformar un Observatorio Turístico.

El objetivo es medir la canasta de precios turísticos en distintos momentos del año, analizar la programación de los vuelos al aeropuerto de la ciudad y llevar adelante diversos informes, como el impacto de los eventos deportivos.

«No hablamos de espectáculos deportivos sino de eventos deportivos. Se trató de analizar qué posibilidades tienen estas actividades para avanzar. Por lo general, ocurren en mayo, octubre, noviembre«, señaló Martín Civitalesi, economista, doctor en Historia y director de Cietes.

Martín Civitalesi, economista, doctor en Historia y director de Cietes. Foto: Chino Leiva

Los datos del Bariloche Bureau muestran una diversidad de eventos que se hacen en Bariloche: deportes en equipo, de combate, fuerza, fisicoculturismo, resistencia y aventura, running, motocross, automovilismo y, deportes de invierno, entre otros.

En 2023, Bariloche fue sede de 52 eventos internacionales, nacionales y regionales; en 2024, recibió 33 y en 2025, 34. «No es que uno parte de cero, hay mucho trabajo ya y en esto, incide la infraestructura general propia de una ciudad turística. Lo que se plantea es cómo mejorarlo», puntualizó.

El estudio marca un mayor impacto en los últimos tres años. También arroja que las competencias internacionales atraen más participantes, pero esto no implica un mayor derrame en la economía local. Y señaló el caso de Bariloche 100, un evento de trail run, organizado por barilochenses que ha registrado un crecimiento importante: en 2023 tuvo 600 corredores; en 2025, 792.

El Campeonato Mundial de Motocross registró una asistencia total de 43.300 espectadores en Bariloche, Foto: archivo

El informe da cuenta de una falta de «infraestructura específica», a partir de las entrevistas con organizadores de eventos, deportistas e incluso, el Bariloche Bureau. «Un pedido de los atletas, por ejemplo, es contar con una pista de atletismo para competir a nivel internacional. Lo mismo pasa con la necesidad de una pileta olímpica pública. Otro reclamo es la posibilidad de entrenar en bicicleta por la ruta que hoy, es complicado», advirtió Civitalesi, al tiempo que añadió que «la aspiración mayor también es contar con un centro deportivo de alto rendimiento en Patagonia, similar al Cenard en Buenos Aires».

El estudio de Cietes sugiere estrategias a mediano y largo plazo, como lograr una coordinación de los actores locales, desde las instituciones públicas, las asociaciones civiles y sponsors, para pensar en una planificación estratégica de la ciudad. Propone además armar un calendario de eventos deportivos para avanzar «en una coordinación regional, con Chile, por ejemplo, y en alianzas con federaciones deportivas nacionales».

Martín Civitalesi, economista, doctor en Historia y director de Cietes. Foto: Chino Leiva

Sobre la cantidad de deportistas, acompañantes y público que conlleva un evento deportivo, aseguró que no cuentan con números, pero recordó que la última edición del Iron Man -competencia internacional de triatlón que combina natación, ciclismo y pedestrismo- en Bariloche reunió 1.661 participantes. «Era internacional y le dio a la ciudad una visibilidad interesante. No se repitió», lamentó.

O bien el Campeonato Argentino de Motocross que se llevó a cabo en marzo y que ya tiene garantizada fecha para el año próximo: registró una asistencia total de 43.300 espectadores, que llegaron desde distintos puntos del país y del exterior. Entre el público, hubo una fuerte presencia de grupos de motociclistas que viajaron en caravanas desde diferentes regiones de Argentina y desde países vecinos como Chile, Uruguay y Brasil.

El triatlón Iron Man en Bariloche. Foto: archivo

Si bien el estudio es netamente cualitativo, el impacto económico es grande. Muchas veces, acotó Civitalesi, estos eventos deportivos tienen una triple función: no solo trae participantes que realizan gastos directos e indirectos en la ciudad sino que también suelen llegar acompañados. De modo que cumple «un efecto multiplicador en hotelería, gastronomía y posiciona al destino. Actúa como herramienta de promoción», señaló el economista que tiene una maestría en Desarrollo. Puso como ejemplo el tetratlón de Chapelco que se lleva adelante desde hace 37 años y sirve de promoción del destino. «Antes se entregaban pases para el cerro para el invierno. De una manera u otro, incentiva a volver al lugar solo o con la familia», especificó.

Datos vinculados al turismo de eventos deportivos

-Desde hace algunos años, la ONU destaca que el segmento de eventos deportivos es uno de los sectores del turismo que está creciendo más rápido.

-Según una encuesta de Booking.com, casi el 60% de los viajeros argentinos realizaría un viaje para asistir a un partido de fútbol.

-El fútbol ocupa el lugar preponderante (casi el 80% de los argentinos lo define como su deporte favorito), seguido por el automovilismo (20%) y el tenis (19%). Las maratones también atraen a corredores, acompañantes y espectadores.