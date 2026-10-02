Turismo y motores: Catriel explota de actividades y agota sus plazas hoteleras

De la mano de la gestión municipal, el mes de octubre trae a la ciudad de Catriel una oferta variada de actividades para todos los gustos que promete dinamizar la economía local y fortalecer el encuentro social. Con esta propuesta comunitaria, el Municipio reafirma su compromiso de priorizar a los vecinos y vecinas al mismo tiempo que posiciona a la localidad como un destino confiable y atractivo para visitantes de toda la región. Es por eso que se gestiona y se crean espacios donde el deporte, la cultura, el turismo y la recreación abren nuevas oportunidades para que toda la comunidad.

El impacto turístico ya se hace sentir: los alojamientos de la localidad se encuentran al 100% de su capacidad. Este éxito de ocupación total responde a la enorme expectativa por el Rally Integración, un evento de gran magnitud que unirá a Catriel (Río Negro) con 25 de Mayo (La Pampa) y atraerá a visitantes de toda la región.



El rugir de motores será protagonista central del mes con el Encuentro de Autos Tuning y una nueva fecha del Campeonato de Enduro de Motos. También se realizará el Rally de Los Loros, una carrera de bicicletas por la barda, que sumará una nueva propuesta deportiva a la agenda de la ciudad.

La cultura y la música popular también tendrán un lugar de privilegio con la presentación de la reconocida banda de metal mapuche Chewelche, además de los clásicos y esperados Bailantazos y la propuesta de emprendedores y artesanos La ReVuelta. Para las familias y el desarrollo productivo local, cada jornada contará con la participación de emprendedores locales, carros de comida, juegos infantiles y un montón de sorpresas diseñadas para disfrutar al aire libre.

Agenda en Catriel

Deporte y Juventud

10 de octubre – Torneo “Octubre Rosa” de Newcom: Un espacio de concientización, salud y deporte adaptado para nuestros adultos mayores.

12 de octubre – Torneo Relámpago de Fútbol Femenino Municipal en concientización por el cáncer de mamas.

Motor y Adrenalina

2, 3 y 4 de octubre – Rally Integración (Catriel, Río Negro – 25 de Mayo, La Pampa): La gran cita automovilística regional que agota plazas hoteleras.

10 y 11 de octubre – Campeonato de Enduro de Motos: Destreza y velocidad en los circuitos locales.

10 y 11 de octubre – Encuentro de Autos Tuning: Exposición y pasión fierrera para fanáticos de toda la zona.



Cultura, show y entretenimiento

4 de octubre – La ReVuelta: Espacio de exposición y venta de artesanos y emprendedores

9 de octubre – “Retrospectiva Fito”, un espectáculo musical en homenaje a Fito Páez

10 de octubre – Recital de Chewelche: Todo el poder del rock y las raíces en un show imperdible.

17 de octubre – Bailantazos: Noches de baile, ritmo y encuentro popular para la comunidad.

Agendá las fechas, armá el mate y vení a disfrutar de los espacios públicos. Octubre se vive en la calle, con el deporte, la cultura y el rugir de motores. ¡Viví la primavera en Catriel y participá de la ciudad petrolera, que ya se prepara para la Fiesta del Petróleo y la Energía en diciembre!