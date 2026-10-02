Juan Gil Navarro se hartó de los celulares y frenó una función de Misery: qué les dijo a los espectadores

El actor interrumpió durante unos minutos la obra que protagoniza junto a Julia Calvo en el Teatro Metropolitan. Molesto por los celulares, las fotos y el uso del flash, habló directamente con los espectadores. El momento quedó registrado y se viralizó.

Juan Gil Navarro protagonizó un tenso momento durante una función de Misery, la obra que encabeza junto a Julia Calvo en el Teatro Metropolitan de la calle Corrientes. El actor decidió detener la presentación para hacer un fuerte reclamo al público por el uso reiterado de celulares dentro de la sala.

Según informó A24, Gil Navarro se mostró especialmente molesto por las personas que utilizaban sus teléfonos mientras se desarrollaba la obra y decidió dirigirse directamente a los espectadores.

“Es profundamente molesto”, expresó el actor, al tiempo que pidió respeto tanto por quienes están trabajando sobre el escenario como por el resto del público que intenta seguir la función.

Juan Gil Navarro, contra las fotos y el flash en pleno teatro

El reclamo no quedó solamente en el uso de los teléfonos. Gil Navarro también cuestionó a quienes toman fotografías durante la función y, especialmente, a aquellos que utilizan el flash.

“Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro”, sostuvo ante el público.

El episodio fue registrado en video y comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde despertó distintas reacciones. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura del actor y reclamaron mayor respeto por el espectáculo teatral, otros debatieron sobre la forma en la que decidió plantear su malestar.

No es la primera vez que Juan Gil Navarro frena una obra por el público

El episodio tiene un antecedente. En 2012, cuando protagonizaba Las brujas de Salem, Gil Navarro también interrumpió una función debido a las distracciones provocadas desde la platea.

En aquella oportunidad, según recordó A24, habían sonado varios celulares y un grupo de espectadoras ubicado en las primeras filas hacía ruido mientras comía papas fritas. El actor frenó la representación, pidió el paquete y luego continuó con la obra.

Más de una década después, volvió a marcar su posición respecto del comportamiento de los espectadores dentro de una sala.

Cómo es Misery, la obra que protagonizan Juan Gil Navarro y Julia Calvo

Misery está basada en la célebre novela de Stephen King y cuenta con Juan Gil Navarro en el papel del escritor Paul Sheldon y Julia Calvo como Annie Wilkes.

La versión argentina tiene adaptación de Daniel Botti y Manuel González Gil, quien además está a cargo de la dirección. La historia sigue a un escritor que, luego de sufrir un accidente, es rescatado por una mujer que asegura ser su “fan número uno”. Lo que inicialmente parece una salvación termina convirtiéndose en un inquietante encierro.

La puesta se presenta en el Teatro Metropolitan de la avenida Corrientes y Gil Navarro había destacado recientemente la exigencia que implica sostener la tensión y el ritmo de la obra noche tras noche.