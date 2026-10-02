La Justicia perita las ocho billeteras cripto de Manuel Adorni para validar su patrimonio

La defensa de Manuel Adorni se presentó este jueves en la fiscalía de Gerardo Pollicita para realizar el peritaje presencial de las ocho billeteras virtuales que el exfuncionario declaró como propias para justificar la tenencia de USD 591.000 en criptomonedas.

Peritan las ocho billeteras cripto de Adorni

Según detalló Infobae, el abogado Matías Ledesma llegó a Comodoro Py acompañado por otro integrante de su estudio, quien incorporó al sistema las claves de acceso, conservadas en un sobre cerrado y lacrado.

Tras verificar las ocho direcciones, la fiscalía realizó un “mensaje desafío”, una prueba criptográfica que permite determinar si una persona controla una billetera digital sin revelar su clave privada ni transferir fondos.

La prueba consiste en firmar un texto único con la llave privada asociada a cada dirección. Luego, la Policía Federal Argentina deberá comprobar técnicamente que las firmas correspondan a las ocho billeteras mediante el contraste entre el mensaje, la firma digital y la dirección pública.

En paralelo, la investigación patrimonial incorporó información de Anses y ARCA. Según fuentes judiciales citadas por el medio nacional, hasta 2014 Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron ingresos equivalentes a USD 335.000 y compras de moneda extranjera por USD 85.000.

La defensa sostiene que el incremento patrimonial se explica principalmente por operaciones con bitcoin. Según su presentación, la pareja invirtió USD 199.883,20 en criptomonedas en 2017 y obtuvo USD 591.544,61 tras venderlas en 2018. También afirmó que hacia fines de 2025 quedaban USD 209.961,52.

Adorni negó además haber pagado USD 245.000 por refacciones en su vivienda y fijó ese gasto en USD 175.000. Su defensa calificó como residual una diferencia patrimonial de $43.068.549.